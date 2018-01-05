«Это не то, что невозможно исправить»: Intel не станет проводить никаких отзывных кампаний из-за уязвимостей Meltdown и Spectre

После того, как в сети появились первые сообщения о найденных в процессорах Intel уязвимостях, многие вспомнили похожую историю с ошибкой FDIV в процессорах Pentium, выпускавшихся компанией в 1994 году. Кампания по отзыву дефектных пентиумов стоила Intel более половины прибыли за последний квартал 1994 года — $475 млн, не говоря о потерях для репутации. Уязвимости Meltdown и Spectre уже доставили чипмейкеру немало проблем и «съели» 5% рыночной стоимости, но их, по словам главы корпорации Брайана Кржанича, будет «гораздо легче решить», так что никакой отзывной кампании в этот раз не будет. То есть, единственным способом добиться какой-либо денежной компенсации остается исковое заявление.

«Эта [ситуация] очень сильно отличается от истории с FDIV», – цитирует издание CNET слова Кржанича, критикующего СМИ за раздувание проблем, связанных с Meltdown и Spectre. – «Это не та проблема, которую нельзя исправить… первая волна патчей уже вышла».

Кржанич также прокомментировал наиболее волнующий пользователей вопрос – замедление компьютеров после установки обновлений. По его словам, в реальных приложениях воздействие будет минимальным. И действительно, имеющиеся сейчас результаты тестов показывают, что обычные пользователи не заметят никакого влияния заплаток.

Вчера Intel объявила, что до конца этой недели обновит более 90% уязвимых процессоров, выпущенных за последние пять лет. Исправления для чипов десятилетней давности и старше компания планирует выпустить в ближайшие недели. На данный момент Intel сотрудничает с производителями ПК с целью определения приоритетности выпуска обновления для этих систем.

Генеральный менеджер по проектированию ЦОД Стив Смит заявил, что Intel решит проблему в будущих продуктах, CPU, которые выйдут в конце этого года, будут без этого изъяна. По его словам, Intel планирует встроить нынешние эффективные исправления прямиком в чипы.

«Мы встроим эти смягчающие меры в аппаратную архитектуру чипов», – сказал Стив Смит.

В Intel подтвердили, что уязвимости подвержены все чипы компании, выпущенные за последние 15 лет. Понятно, что количество компьютеров, оказавшихся в зоне риска, очень велико. В то же время Intel отказалась раскрыть точные данные по количеству отгруженных чипов за этот период.

«Вы не можете знать, работает ли сейчас компьютер, купленный пять лет назад, или уже давно служит как пресс-папье», – отметил Брайан Кржанича.

Ранее были опасения, что Spectre не так просто исправить, а эта уязвимость еще долго будет доставлять проблемы, но Кржанич это категорически отрицает и заверяет, что заплатки полностью устраняют проблемы.

С учетом всего этого непонятно, почему Intel не решила эти проблемы в последнем восьмом поколении чипов Coffee Lake, а выпустила CPU на рынок уязвимыми. Сейчас все указывает на то, что Intel и другие компании были уведомлены об уязвимостях еще в июне прошлого года. Напомним, настольные процессоры Coffee Lake были представлены 25 сентября 2017 года, а их продажи начали 5 октября. Впрочем, если начнутся судебные разбирательства, то это явно будет не в пользу Intel.

Вопросы также вызывает продажа Кржаничем значительного пакет акций компании, хотя в самой Intel отрицают связь между сделкой и обнаруженной уязвимостью.

Источник: CNET