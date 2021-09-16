Европа вслед за США готовит «Закон о чипах» для поддержки полупроводниковой промышленности

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Европейская комиссия разрабатывает законопроект под названием European Chips Act для повышения устойчивости и независимости региональных цепочек поставок полупроводников, сообщает TechCrunch.

В начале июня Сенат США одобрил многомиллиардные инвестиции в производство полупроводников — в числе прочего, он предусматривает выделение 52 миллиардов долларов на разработку и производство полупроводников. Теперь со схожей инициативой выступил ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в нынешних условиях глобального дефицита полупроводников обеспечение большей независимости от США и Азии должно стать ключевым компонентом всеобъемлющей цифровой стратегии ЕС.

«Нет цифровых технологий без чипов. И пока мы здесь разговариваем, производственные линии работают с пониженной скоростью из-за дефицита полупроводников. Несмотря на резкое увеличение спроса [на полупроводники] в глобальном масштабе, доля Европы во всей цепочке, от проектирования до производства, сократилась. Мы зависим от поставщиков микросхем, которые базируются в Азии. Так что дело не только в нашей конкурентоспособности. Это тоже вопрос технического суверенитета. Поэтому давайте сосредоточимся на его решении». Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии

Основные усилия будут сосредоточены в трех направлениях:

Разработка стратегии развития полупроводниковых технологий. Координацией усилий в этом направлении займутся научные центры, включая IMEC в Бельгии, CEA‑Leti во Франции и Fraunhofer в Германии.

Увеличение мощностей по производству микросхем в Европе — развитие европейских «мегафабрик», способных производить большие объемы полупроводниковой продукции по передовым и энергоэффективным техпроцессам (вплоть до 2 нм и тоньше).

План международного сотрудничества и партнерства, направленная на диверсификацию цепочек поставок и снижение чрезмерной зависимости от отдельной страны или региона.

Президент ЕС назвал амбиционный план по увеличению емкости европейских микросхем «сложной задачей», но сравнил эту миссию с тем, что блок уже сделал со своей спутниковой навигационной системой Galileo.

«Сегодня европейские спутники обеспечивают навигационную систему для более чем 2 миллиардов смартфонов по всему миру. Мы мировые лидеры. Так что давайте снова будем смелыми, на этот раз с полупроводниками». Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии

В дополнительной документации, опубликованной 15 сентября, ЕС заявил, что «Закон о чипах» будет основываться на других цифровых инициативах, ранее представлденных Еврокомиссией, включая сдерживание власти «привратников» интернет-гигантов и усиление подотчетности платформ (Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах), регулирование приложений ИИ с высоким уровнем риска (Закон об искусственном интеллекте) и борьба с дезинформацией в Интернете (Закон о цифровых услугах).