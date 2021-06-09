Сенат США одобрил многомиллиардные инвестиции в производство полупроводников

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8 июня Сенат США принял важный промышленный закон, направленный на стимулирование развития промышленного производства и повышение конкурентоспособности своей продукции в условиях торговой войны с Китаем. Законопроект был принят голосами 68 сенаторов; 32 человека (все республиканцы, за исключением независимого Берни Сандерса) проголосовали против.

Речь об инициативе S.1260 — Endless Frontier Act, которая подразумевает многомиллиардные инвестиции в «молодые» технологические отрасли, такие как искусственный интеллект, полупроводники и квантовые вычисления. Он стал одним из первых крупных двухпартийных законопроектов, предложенных администрацией нового президента США Джо Байдена, и считался обязательным к принятию обеими ведущими партиями. Однако все равно задержался на несколько месяцев из-за политических проволочек, а финансирование было значительно урезано по мере прохождения документа в Сенате. К слову, чтобы закон окончательно вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей США и непосредственно сам президент США. С большой вероятностью, оставшиеся этапы инициатива пройдет в самое ближайшее время.

Текущая версия законопроекта предусматривает выделение 52 миллиардов долларов на разработку и производство полупроводников, а также 30-процентное увеличение финансирования Национального научного фонда США и еще 29 миллиардов долларов для нового научного управления, которое сосредоточится на прикладных науках. Новый институт будет называться Дирекция технологий и инноваций для развития прикладных наук. Изначальная версия Endless Frontier Act предполагала выделение 100 миллиардов долларов для финансирования нового научного управления в Национальном научном фонде для содействия исследованиям в новых технологических областях.

Еще 10 миллиардов долларов выделят на создание «технологических хабов» в городах и регионах, что обеспечит создание новых рабочих мест. Кроме того, часть средств направят NASA в рамках программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника.