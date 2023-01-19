Европарламент проголосовал за разработку мер против лутбоксов, игровой зависимости, противоправного фарминга и усиление регулирования рынка видеоигр

Европейский парламент проголосовал за принятие мер против лутбоксов, игровой зависимости, противоправного фарминга золота и урегулирование других вопросов, касающихся видеоигр. Еврокомиссия должна разработать стратегию развития индустрии видеоигр и учредить европейскую награду в этой области.

18 января Европарламент проголосовал за отчет, призывающий Европейскую комиссию решить ряд вопросов в игровой индустрии, важных для защиты потребителей, особенно молодежь. Отчет был подготовлен депутатом Европарламента Адрианой Мальдонадо Лопес и получил 577 голосов за, 56 против и 15 воздержавшихся.

В своем отчете Лопес дала более дюжины рекомендаций, включая призыв к унифицированным правилам на едином рынке Евросоюза при предоставлении четкой информации о содержании игр, а также к системам, которые помогают родителям понимать и контролировать, сколько времени и денег тратят на игры их дети.

Система возрастного рейтинга Pan European Game Information (PEGI) была отмечена как пример предоставления потребителям прозрачной информации о контенте, целевой возрастной группе и вариантах внутриигровых покупок. Рейтинги PEGI, используемые в 38 странах, в некоторых из них уже стали юридическим требованием.

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Члены Европарламента также проголосовали за то, чтобы Комиссия проанализировала влияние лутбоксов и подсказок о совершении внутриигровых покупок, при необходимости приняв меры, а также расследовав, может ли фарминг внутриигрового золота быть связан с финансовыми преступлениями и нарушениями прав человека.

Европарламент призвал разработчиков «избегать создания игр, подпитывающих зависимость», ссылаясь на признание ВОЗ игрового расстройства вызывающим состояние зависимости у некоторых игроков.

Прочие рекомендации касаются усиления защиты данных, устранение гендерного дисбаланса среди работников отрасли и упрощения для потребителей подписок, а особенно их отмены.

Европейский парламент признал ценность сектора видеоигр, а также его потенциал для помощи в образовании, сохранении психического здоровья и других аспектах жизни. Депутаты Европарламента обратились в Еврокомиссию с просьбой разработать Европейскую стратегию видеоигр, которая подстегнет индустрию и поможет полностью раскрыть ее потенциал. Было предложено создать новую ежегодную европейскую награду в области онлайн-видеоигр.

Более подробно о рекомендациях, которые дает Еврокомиссии утвержденный отчет:

Возрастные рейтинги и информация

Оценить, как система PEGI внедряется в различные типы игр, рассмотреть возможность ее закрепления в законодательстве ЕС, чтобы сделать PEGI общим Кодексом поведения и обязательной системой возрастного рейтинга для всех игр на едином рынке.

Поддерживать продвижение государственных и частных образовательных и информационных кампаний, направленных на родителей и опекунов, чтобы информировать их о существующих инструментах, таких как приложение PEGI, и поощрять их использование.

Ввести общие унифицированные метки для такой информации, как рекомендуемый минимальный возраст, тема игры, варианты внутриигровых покупок, наличие всплывающей рекламы и т. д.

Защита потребителя

Разработать общеевропейскую систему проверки личности, чтобы проверять возраст игроков.

Разработать минимальные стандарты конфиденциальности

Собирать данные по всему ЕС о среднем времени, проведенном за играми, средних игровых расходах, социально-психологических эффектах, представлять ежегодный отчет об этом в парламент.

Оценить возможность требования к поставщикам онлайн-игр, ориентированных на несовершеннолетних, разработать систему оценки воздействия игр на детей.

Принимать, при необходимости, регулирующие меры в отношении игр, которые позволяют игрокам создавать собственный контент, чтобы защитить пользователей, особенно несовершеннолетних, от незаконных действий.

Монетизация

Оценить, достаточна ли действующая законодательная база для защиты прав потребителей в решении всех проблем, связанных с лутбоксами и внутриигровыми покупками. Если нет, адаптировать действующие правила для онлайн-игр или предложить отдельное законодательство.

Проанализировать реализацию лутбоксов и принять необходимые меры для внедрения общеевропейского подхода к лутбоксам для защиты потребителей, в частности несовершеннолетних.

Оценить связь фарминга золота в играх с финансовыми преступлениями и нарушениями прав человека и при необходимости представить соответствующие инициативы.

Положить конец незаконной практике ставок, продажи и обмена внутри игр и на сторонних сайтах.

Обязать продавцов игр предоставлять пользователям предложение о подписке при покупке подписки, а также четкую и легкодоступную информацию о том, как отменить автоматическое продление в любое время.

Поддержка отрасли

Обновить исследовательский проект EU Kids Online, который собирает общеевропейские данные об онлайн-опыте детей, финансировать эту и подобные инициативы в будущем.

Разработать и представить Европейскую стратегию видеоигр, которая раскрывает экономический, социальный, образовательный, культурный и инновационный потенциал этого сектора.

Представить инициативы по улучшению доступности онлайн-видеоигр для людей с ограниченными возможностями.

Источник: Games Industry.biz