Exynos 9710 может стать первым 8-нм чипсетом Samsung для устройств среднего уровня

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В китайской социальной сети Weibo появилась первая информация относительно предстоящей мобильной платформы Samsung Exynos 9710. Сведения поступили от инсайдера Ice Universe, который имеет послужной список достоверных утечек. Новая однокристальная система станет преемником прошлогоднего чипсета Exynos 9610.

Сообщается, что Exynos 9710 будет производиться по нормам 8-нм техпроцесса. Чипсет получит четыре ядра Cortex-A76 с частотой 2,1 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. В составе SoC также заявлен графический ускоритель Mali-G76 MP8 с частотой 650 МГц. По сравнению с предшественником, Exynos 9710 обеспечит существенный прирост производительности, а также экономию энергии.

Если эта информация окажется верной, то Exynos 9710 станет первым 8-нм чипсетом производителя для устройств среднего уровня.

Источник: GSM Arena