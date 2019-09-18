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Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build 2020 откроется 19 мая

Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build 2020 откроется 19 мая

Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build 2020 откроется 19 мая


Корпорация Microsoft определилась со сроками проведения своей следующей ежегодной конференции для разработчиков Build 2020. Мероприятие будет проходить в Сиэтле с 19 по 21 мая 2020 года. Однако компания пока не уточняет, когда начнётся продажа билетов.

Build – это одно из крупнейших событий Microsoft на протяжении года, и хотя мероприятие ориентировано на разработчиков, компания использует его для предварительной демонстрации и анонсов новых возможностей Windows, Office, Edge, Cortana и других программных продуктов или сервисов.

Столь заблаговременный анонс конференции Build является несколько необычным для компании. Последние два года Microsoft объявила даты проведения Build в феврале – примерно за 3 месяца до конференции. Тем не менее, в сегодняшней записи в блоге компании также перечислены даты других крупных событий Microsoft в этом году и в 2020 году. Поэтому, возможно, компания хотела упростить планирование для людей, которые работают в её экосистеме.

Такой подход также может упростить жизнь разработчикам, которые создают программные продукты для экосистем Microsoft и Google. Дело в том, что время проведения конференции Build в последние два года совпадало с аналогичным мероприятием для разработчиков Google I/O. И хотя Google ещё не объявило сроков проведения своей конференции в 2020 году, вероятно, в следующем году удастся избежать накладки, так как Microsoft запланировала Build немного позже в мае, чем обычно.

Напомним, 2 октября нас ждет традиционная презентация новых устройств Surface, но недавние тизеры явно указывают, что кроме «железных» анонсов будут и программные.

Источник: The Verge

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