Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build 2020 откроется 19 мая





Корпорация Microsoft определилась со сроками проведения своей следующей ежегодной конференции для разработчиков Build 2020. Мероприятие будет проходить в Сиэтле с 19 по 21 мая 2020 года. Однако компания пока не уточняет, когда начнётся продажа билетов.

Build – это одно из крупнейших событий Microsoft на протяжении года, и хотя мероприятие ориентировано на разработчиков, компания использует его для предварительной демонстрации и анонсов новых возможностей Windows, Office, Edge, Cortana и других программных продуктов или сервисов.

Столь заблаговременный анонс конференции Build является несколько необычным для компании. Последние два года Microsoft объявила даты проведения Build в феврале – примерно за 3 месяца до конференции. Тем не менее, в сегодняшней записи в блоге компании также перечислены даты других крупных событий Microsoft в этом году и в 2020 году. Поэтому, возможно, компания хотела упростить планирование для людей, которые работают в её экосистеме.

Такой подход также может упростить жизнь разработчикам, которые создают программные продукты для экосистем Microsoft и Google. Дело в том, что время проведения конференции Build в последние два года совпадало с аналогичным мероприятием для разработчиков Google I/O. И хотя Google ещё не объявило сроков проведения своей конференции в 2020 году, вероятно, в следующем году удастся избежать накладки, так как Microsoft запланировала Build немного позже в мае, чем обычно.

Напомним, 2 октября нас ждет традиционная презентация новых устройств Surface, но недавние тизеры явно указывают, что кроме «железных» анонсов будут и программные.

Источник: The Verge