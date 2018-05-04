Ежемесячно видео на YouTube просматривают 1,8 млрд зарегистрированных пользователей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Главный исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски заявила, что ежемесячно на платформе смотрят видео 1,8 млрд зарегистрированных пользователей. В эту статистику не вошли зрители, которые просматривают ролики без создания учётной записи в сервисе. По состоянию на середину 2017 года этот показатель составлял 1,5 млрд.

Это заявление было сделано во время проведения презентации YouTube Brandcast для рекламодателей. Также в рамках данного мероприятия Сьюзен Войжитски поделилась и другими достижениями сервиса. Например, музыкальный клип Despacito недавно преодолел рекордный рубеж в 5 млрд просмотров, а Beyoncé смогла установить по количеству просмотров прямой трансляции – 41 млн.

Также во время проведения мероприятия Brandcast Сьюзен Войжитски обрисовала и пробемы, с которыми столкнулся сервис YouTube, в частности, наличие неприемлемого для детей контента и теории заговора на платформе. Войжитски заявила, что это является влиянием открытости платформы. Открытая платформа позволяет объединить мир, но также позволяет воспользоваться преимуществами сервиса не самым благонадёжным людям. Потому чрезвычайно важно повышать уровень ответственности.

Дополнительно Сьюзен Войжитски рассказала об изменениях на YouTube, призванных бороться с озвученными проблемами. Речь идёт о ручном отборе видео для YouTube Kids и обещании нанять 10 тыс. человек для модерации контента.

Источник: The Verge