Facebook обновил логотип — но вы вряд ли заметите изменения

По сути, новый логотип Facebook почти такой же, как предыдущий — разве что цвет стал немного «синее», а буква «f» приобрела более четкие формы.

В блоге команда Meta пишет, что хотела таким образом сделать логотип соцсети «более смелым и гармоничным»:

«Мы сделали это, используя более уверенное выражение основного синего цвета Facebook, что обеспечивает большую визуальную доступность нашей программы и более сильный контраст для «f», чтобы выделяться».

В целом, такой осторожный подход к обновлениям вполне понятен — логотип соцсети, которая на сегодня имеет 2 миллиона ежедневно активных пользователей, уже является одним из самых узнаваемых и любые серьезные изменения вряд ли кому-то понравятся (хотя Маск с Twitter считает по-другому).

Для любителей поностальгировать ниже GIF с историей логотипа Facebook:

Сама надпись Facebook также обновилась — специальным шрифтом Facebook Sans.

«Эти усовершенствования позволили нам опираться на наследие нашей идентичности, в то же время создавая более прочную связь между тем, как словесный знак сочетается с остальным шрифтом», — так описывают в Meta то, что вряд ли кто-нибудь заметит.

Также в соцсети обновили цветовую палитру и усовершенствовали вид реакций — для «большей читабельности и доступности».

Нынешние изменения – только первый этап обновлений, говорят в Meta. Так что ждем еще больше синего цвета от команды дизайнеров Facebook.