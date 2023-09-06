Facebook удаляет вкладку «Новости» – для пользователей из некоторых стран Европы

С декабря пользователи Facebook в Великобритании, Франции и Германии больше не увидят специальный раздел для новостных статей.

Удаление вкладки «Новости» – часть усилий Meta для «лучшего согласования инвестиций с продуктами и услугами, которые люди ценят больше всего». В компании добавили, что планируют направить больше времени и денег на развитие коротких видео, подобных TikTok.

В настоящее время новости, по словам Meta, составляют менее 3% того, что люди просматривают в ленте Facebook.

Все предварительные соглашения Meta по Facebook News будут выполнены, однако новые не будут заключаться. Запуск новых продуктов для новостных изданий также не планируется.

Meta представила Facebook News в 2019 году, заявив тогда, что продукт «создан, чтобы приблизить людей к историям, влияющим на их жизнь».

Недавно компания закрыла доступ к новостям в Facebook и Instagram в Канаде после того, как правительство страны приняло Закон об онлайн-новостях, требующий от технологических компаний платить комиссию за контент СМИ в стране. Meta заявила, что «законодательство неправильно представляет ценность», которую получают новостные издания, когда используют ее платформы.

Некоторые новостные эксперты подвергли критике решение Meta, заявив, что это может привести к росту дезинформации и негативно повлиять на местные новостные организации.