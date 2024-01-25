Facebook и Instagram будут автоматически блокировать сообщения, которые приходят детям не от друзей

Три года назад Meta ограничила отправку сообщений детям от взрослых, в случае, если они не находятся в списке друзей, а сейчас расширяет правила и на их сверстников.

Пользователи в возрасте до 16 или 18 лет (в зависимости от страны) больше не получат личные сообщения от сторонних пользователей — то есть тех, на кого они не подписаны. Параметр включен по умолчанию.

«‎Мы хотим, чтобы у детей был безопасный опыт работы с нашими приложениями», — говорится в сообщении Meta.

Ранее в этом месяце Meta объявила, что начнет скрывать от детей контент, связанный с самоповреждениями, изображениями насилия, расстройствами пищевого поведения и другими вредными темами в Instagram и Facebook. Если пользователю еще не исполнилось 16 лет, то он не увидит публикаций на эти темы в своих лентах и историях, даже если ими поделились друзья. Также компания недавно ввела ночные оповещения, которые будут поступать пользователям до 18 лет и побуждать закрыть приложение и лечь спать, если они прокручивали страницу более 10 минут.

Ранее Meta сталкивалась с рядом судебных исков и жалоб на то, как она защищает детей. В частности один из исков, поданный 33 штатами, обвинил компанию в «‎активном нацеливании» детей до 13 лет на использование ее программ и веб-сайтов, а также в «‎продолжении сбора их данных» даже после того, как пользователи сообщили о возрасте.

В отчете The Wall Street Journal также говорилось о том, что Instagram якобы рекомендует «опасные кадры с детьми‎», а также «‎откровенно сексуальные видео для взрослых» аккаунтам, которые подписаны на подростков. В декабре 2023 года штат Нью-Мексико подал в суд на Meta, утверждая, что алгоритмы Facebook и Instagram рекомендуют несовершеннолетним контент сексуального характера. По оценкам сотрудников (через внутреннюю презентацию компании) около 100 000 детей ежедневно подвергались преследованиям в Facebook и Instagram.