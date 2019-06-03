Foxconn приостановила производство смартфонов Huawei из-за сокращения объёмов поставок





Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники, компания Huawei, которая на текущий момент находится под санкциями правительства США, сокращает объёмы поставок своих смартфонов. В связи с этим тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил работу на нескольких производственных линиях по сборке мобильных устройств китайского техногиганта.

Пока официального подтверждения этой информации нет, но, если слухи всё-таки правдивы, амбициозные планы Huawei стать крупнейшим в мире производителем смартфонов к 2020 году окажутся под большим вопросом. Когда американским компаниям на официальном уровне запрещают работать с китайским производителем, то по большому счёту у Huawei нет другого выбора, как сократить объёмы производства.

Без разрешения на использование Android (и, соответственно, сервисов Google), а также без поддержки партнёров по оборудованию, таких как Qualcomm и ARM, смартфоны Huawei вряд ли будут серьёзно рассматриваться в качестве покупки за пределами Китая.

Источник: Engadget