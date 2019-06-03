Foxconn приостановила производство смартфонов Huawei из-за сокращения объёмов поставок
Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники, компания Huawei, которая на текущий момент находится под санкциями правительства США, сокращает объёмы поставок своих смартфонов. В связи с этим тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил работу на нескольких производственных линиях по сборке мобильных устройств китайского техногиганта.
Пока официального подтверждения этой информации нет, но, если слухи всё-таки правдивы, амбициозные планы Huawei стать крупнейшим в мире производителем смартфонов к 2020 году окажутся под большим вопросом. Когда американским компаниям на официальном уровне запрещают работать с китайским производителем, то по большому счёту у Huawei нет другого выбора, как сократить объёмы производства.
Без разрешения на использование Android (и, соответственно, сервисов Google), а также без поддержки партнёров по оборудованию, таких как Qualcomm и ARM, смартфоны Huawei вряд ли будут серьёзно рассматриваться в качестве покупки за пределами Китая.
Источник: Engadget
- 15 мая 2019 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны. Уже на следующий день, 16 мая, Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в черный список, запретив закупку компонентов и технологий американских производителей без специального разрешения. Еще спустя несколько дней от сотрудничества с Huawei отказались Google (на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google), Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, Microsoft и другие компании.
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- В Huawei в свою очередь пообещали выпускать обновления безопасности и осуществлять послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
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- 21 мая стало известно, что США отложили введение ограничений в отношении Huawei на 90 дней.
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- Huawei заявила, что готова перевести свои устройства с Android и Windows на собственную операционную систему уже в этом году.
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- Компания также попросила ускорить рассмотрение судебного иска против правительства США, поданного в марте 2019 года за принятие закона, ограничивающего её бизнес в США. Вместе с этим китайские власти заявили об ответных мерах – создании «чёрного списка» иностранных компаний и частных лиц, которые наносят ущерб национальным интересам Китая.