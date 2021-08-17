Фактичні ціни на Radeon RX 6600 XT в Україні починаються від 20 тис. грн та сягають 33 тис. грн





11 серпня в більшості країн світу у продаж надійшли відеокарти AMD Radeon RX 6600 XT, але в асортименті українських ритейлерів пропозиції від різних виробників (референсного варіанту під брендом AMD у RX 5600 XT не планується) почали з’являтися тільки зараз.

У вільному роздрібному продажі Radeon RX 6600 XT пропонується як окремо, так і у складі готових систем. Її рекомендована ціна для України — від 12 200 гривень. Водночас фактичні ціни наразі суттєво вищі. Згідно з даними агрегатора цін Hotline.ua, пропозиції на Radeon RX 6600 XT починаються від 20 тис. грн та сягають 33 тис. грн в залежності від конкретної моделі та магазину. Тобто фактичні ціни Radeon RX 6600 XT вдвічі, а у деяких випадках втричі вищі.

Ось для прикладу деякі з наявних позицій:

Найближчим часом у продаж надійдуть інші варіанти Radeon RX 6600 XT від AIB-партнерів AMD, проте ситуація з цінами на ринку відеокарт поки далека від нормалізації через дефіцит та підвищений попит, в тому числі зі сторони криптомайнерів.

Radeon RX 6600 XT — нова найдоступніша відеокарта в актуальному сімействі Radeon RX 6000 (Navi 2X) з архітектурою RDNA 2-го покоління. Вона призначена для геймінгу з роздільною здатністю 1080p і здатна досягати понад 150 fps в сучасних AAA-іграх. Основа Radeon RX 6600 XT — 7-нм GPU Navi 23 в конфігурації з 2048 потоковими процесорами, 32 блоками Ray Accelerators, що відповідають за прискорення трасування променів, 32 МБ кешу Infinity Cache і 128-розрядна шина пам’яті, за допомогою якої графічний процесор поєднується з 8 гігабайтами GDDR6 з ефективною частотою 16 ГГц і пропускною спроможністю 256 Гбайт/с.