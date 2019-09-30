Fallout 76 получит публичный тестовый сервер в 2020 году





Компания Bethesda планирует запустить публичный тестовый сервер для игры Fallout 76 в 2020 году. Пока не уточняется, как будет работать этот сервер. Как только будут устранены все неполадки (или большинство), компания предоставит дополнительные сведения и расскажет, как можно будет присоединиться к нему.

Разработчики также работают над внедрением более безопасной системы многофакторной авторизации в учётные записи Bethesda.net. Её планируется запустить в конце 2019 года. В Perk Loadouts планируется запустить систему Perk Loadouts. На текущий момент она находится на раннем этапе разработки, и компания не спешит делиться сведениями о ней.

Таким образом, Bethesda продолжает работать над улучшением своих продуктов и оптимизирует игровой баланс в них на основе отзывов пользователей. Но, к сожалению, о большинстве этих разработок пока что очень мало сведений.

Источник: Engadget