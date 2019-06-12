Игра Watch Dogs Legion выйдет 6 марта 2020 года, Ubisoft опубликовал 11 минут геймплея и открыл предзаказы

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Третья часть игры о хакерах Watch Dogs получила название Watch Dogs Legion и дату релиза 6 марта 2020 года. Компания Ubisoft озвучила некоторые подробности о проекте в рамках выставки E3 2019, а также опубликовала премьерный и геймплейный трейлеры.

Итак, события Watch Dogs Legion будут происходить в Лондоне будущего, который заметно изменился после Брексита. Игрок получит возможность «вселяться» в разных персонажей, получая таким образом в свое распоряжение различные наборы навыков. Разработчики отметили, что у каждого персонажа есть своя предыстория, которая будет постепенно раскрываться на протяжении прохождения игры.

Игрок сможет вербовать подходящих ему персонажей в хакерскую группировку DedSec, которая противостоит преступникам, коррумпированной частной армии и правительству, которое злоупотребляет возможностями наблюдения за своими гражданами.

Напомним, что первая часть Watch Dogs вышла в 2014 году, сиквел Watch Dogs 2 последовал всего через два года, а вот на третью часть разработчики потратили порядка четырех лет.

Игра Watch Dogs: Legion будет доступна на платформах PS4, Xbox One, ПК и Stadia, предзаказать ее можно по следующей ссылке.

Источник: The Verge