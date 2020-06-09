Far Cry 6 в «экзотическом окружении» будет анонсирована 12 июля





Уже в скором времени ожидается анонс новой игры в рамках серии Far Cry. Анонс Far Cry 6 (вероятно, вместе с демонстрацией трейлеров) запланирован на 12 июля, он состоится во время проведения мероприятия Ubisoft Forward.

Пока что об этом проекте известно не так уж и много. Источник сообщает, что действие Far Cry 6 будет разворачиваться в «экзотическом окружении», что бы это ни значило. Напомним, действия третьей части происходили на тропическом острове, четвёртой части – в Гималаях, пятой – в Северной Америке. Ещё пользователям предлагали окунуться в доисторическую атмосферу в Far Cry Primal, орудуя древним оружием в виде дубины или копья.

Предполагается, что релиз игры Far Cry 6 состоится уже в 2021 году. Хотя нельзя исключать, что Ubisoft постарается выпустить её значительно раньше – одновременно с выходом игровых консолей нового поколения, который запланирован на конец нынешнего года.

Источник: techpowerup