Ferrari выпустит электрический суперкар («раньше, чем выйдет новый Tesla Roadster») и даже кроссовер, хотя раньше считала эту идею абсурдной

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Итальянский производитель суперкаров Ferrari, входящий в холдинг Fiat Chrysler Automobiles N.V., выпустит спортивный электромобиль на батареях для конкуренции с Tesla в сегменте люксовых экологически чистых автомобилей. Об этом на проходящем сейчас в Детройте Североамериканском международном автосалоне заявил глава компании Серджио Маркионне.

Да, это тот самый Серджио Маркионне, который еще недавно заявлял, что электромобили вредят атмосфере планеты больше, чем авто на ДВС.

Более того, помимо суперкара Ferrari выпустит еще и электрический кроссовер, который будет «самым быстрым». Это при том, что еще недавно глава Маркионне называл «смехотворной» саму идею выпуска подобного авто.

Маркионне особо подчеркнул, что Ferrari выпустит свой электрический суперкар на батареях раньше, чем новая Tesla Roadster выйдет на дороги. Напомним, продажи Tesla Roadster должны начаться в 2020 году.

«Если и будет построен электрический суперкар, то это будет модель Ferrari. Все удивляются, что Tesla сделала с суперкаром: я не пытаюсь приуменьшить достижения Илона, но я думаю, нечто подобное мог бы сделать каждый из нас», – цитирует слова Маркионне источник.

Это достаточно интересное заявление, сообщено с учетом оговорки «переиграть» других производителей, развивающих направление электромобилей.

«Я не слышал о подобном [бизнесе – прим.ред], как можно зарабатывать на продаже электромобилей, если не продавать их в наивысшем ценовом диапазоне. Всякий раз, когда заканчиваются автосалоны, скорость, с которой мы воплощаем эти обещания, растет экспоненциально», – отметил Маркионне.

По мнению Маркионне, только электрические модели высшего сегмента могут приносить прибыль и поэтому именно Ferrari, а не Jeep или Dodge, выпустит подобную модель. Бренд выпускает автомобили ограниченными партиями, придавая им дополнительную эксклюзивность и узнаваемость.

Отметим, что Ferrari не единственная среди именитых брендов имеет взгляды на сегмент премиальных полностью электрических суперкаров. Свои модели в ближайшие несколько лет должны представить BMW и Porsche. В случае BMW это будет батарейная версия i8 Roadster, тогда как Porsche Mission E должен выйти уже в следующем году.

Что касается кроссовера, никаких подробностей касательно дизайна или характеристик Маркионне естественно не сообщил, ограничившись лишь словами, что «он будет выглядеть, ощущаться и ехать как автомобиль Ferrari».

В любом случае это кардинальное отступление от прошлой позиции. В 2016 году Маркионне, отвечая на вопрос о возможности выпуска кроссовера Ferrari, говорил «сначала вам придется меня застрелить».

Источник: The Verge