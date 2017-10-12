Серджио Маркионне считает, что электромобили вредят атмосфере планеты больше, чем авто на ДВС

«Многие люди полагают, что электромобили спасают планету от CO2, — заявил Маркионне во время выступления в Университете Тренто. — Но нужно учитывать, что полный жизненный цикл использования этих машин предполагает увеличение производства электроэнергии и, как следствие, увеличение выбросов».

По мнению главы Ferrari, правительства преждевременно стимулируют продажи электромобилей, не убедившись, что они будут использовать чистую энергию. Это может увеличить выбросы CO2 до опасного уровня и, напротив, поставит под угрозу экологию планеты.

В качестве альтернативы Маркионне предложил использовать автомобили с ДВС на природном газе. Вместе с тем, он не уточнил, что ныне добыча природного газа вызывает значительное количество выбросов метана, который является более мощным парниковым газом, чем двуокись углерода.

По мнению издания gas2, известный автомобильный предприниматель попросту игнорирует тот факт, что мир сегодня активно переходит на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели, ветровые турбины и гидроэлектростанции нового типа.