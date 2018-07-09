Финальная версия приложения «Укрпошта» вышла на iOS

Как известно, весной «Укрпошта» наконец-то представила свое мобильное приложение, посредством которого можно пользоваться всеми основными услугами национального оператора почтовой связи. На тот момент ПО, разработанное совместно с IT-компанией D2, предлагалось только в бета-версии, чуть позже вышла финальная версия для смартфонов, работающих под управлением ОС Android. И вот сейчас приложение стало доступно для установки всем желающим из стана владельцев смартфонов iPhone.

Возможности ПО для iOS практически такие же, как и в случае использования на смартфонах с Android. То есть, можно отслеживать отправления, получать push-уведомления об изменении статуса в реальном времени и рассчитывать стоимость отправлений по Украине и за границу, сравнивая стоимость и сроки пересылки различных видов доставки и выбирая самый удобный вариант. Также с помощью приложения можно выполнить денежный перевод (с карты на карту, с карты в отделение и услуга «З картки додому»), вызвать курьера и посмотреть адреса отделений поблизости.

Отметим, что для работы «Укрпошта» требует iOS 9.0 либо более новую версию.

Если кому нужна ссылка на загрузку приложения из магазина App Store, то вот же она.