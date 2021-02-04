Financial Times: европейские и британские антимонопольщики готовятся к полномасштабному расследованию 40-миллиардной сделки между NVIDIA и ARM





Европейские и британские антимонопольщики намерены провести полномасштабное расследование 40-миллиардной сделки между NVIDIA и ARM. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на The Financial Times (материал доступен только по подписке).

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших сделок в истории в полупроводниковой отрасли. Обязательным условием для завершения таких сделок является одобрение антимонопольными органами стран, интересы которых они затрагивают. В данном случае сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз. По сообщению Financial Times, что конкурирующие чипмейкеры призвали регулирующие органы вмешаться и заблокировать сделку ввиду опасений по поводу нарушений антимонопольного законодательства со стороны NVIDIA. И, похоже, регуляторы посчитали эти опасения обоснованными.

В Великобритании уже заявили, что намерены тщательно изучить возможные негативные последствия сделки — повышение цен на продукцию ARM и сдерживание конкуренции со стороны NVIDIA. Как известно, разработки ARM лицензируют Intel, NVIDIA, Apple, Qualcomm, TSMC, Samsung и многие другие компании. Также британские власти ясно дали понять, что хотят получить гарантии сохранения рабочих мест.

По условиям сделки, ARM продолжит работать как независимое подразделение NVIDIA, а штаб-квартира разработчика процессорных архитектур останется в Великобритании. Объявляя о сделке, NVIDIA публично дала обещание, что ARM «продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов». Комментируя опасения регуляторов по поводу возможных злоупотреблений и манипуляций, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг от имени компании заявил, что «душить» конкурентов или намеренно отказывать в поставке технологий ARM какому-либо клиенту в своих интересах никто не намерен.

Вопросы к сделке есть не только у регуляторов ЕС и Великобритании. Приобретение, которое потенциально способно привести к глобальному перестроению ландшафта, является предметом тщательного изучения антимонопольными органами США и Китая. Сделка представляется еще более значительной с учетом перехода ПК Apple Mac на ARM-процессоры собственной разработки.

Удивляться тут, пожалуй, нечему — еще до официального объявления сделки неоднократно говорилось, что она будет подвергнута серьезной проверке со стороны антимонопольных органов. Да и в самой NVIDIA наверняка были готовы к такому развитию событий. Вопрос в том, на какие уступки готовы пойти «‎зеленые», чтобы добиться расположения ‎‎регуляторов и развеять их опасения, и насколько враждебно по отношению к сделке настроены регуляторы. Как бы там ни было, вероятность ветирования сделки регуляторами крайне высока.