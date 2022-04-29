Финансовый отчет lifecell: доход вырос на 21,5% (до 2,306 млрд гривен), а чистая прибыль в 2,5 раза — до 209,4 млн гривен

29 апреля текущего года мобильный оператор lifecell подбил финансовые и операционные результаты деятельности за 1 квартал.

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Слава Украине!

«С начала полномасштабного российского вторжения команда lifecell работает 24 на 7, чтобы обеспечивать непрерывную работу сети и предоставлять связь украинцам, что может помочь в критических ситуациях и спасти жизнь многим людям», — сказано в публикации пресс-службы.

Рост дохода компании увеличился на 21,5% (до 2,306 млрд гривен против 1,899 млрд гривен за тот же период 2021 года) и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 20,0% на годовой основе или на 215 млн гривен — до 1,292 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по март 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 209,4 млн гривен, что в 2,5 раза или на 126 млн гривен больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На годовой основе активная трехмесячная абонентская база в 1 квартале 2022 года выросла на 11.3% — до 8,9 млн (против 8 млн в прошлом году). Также за 1-й квартал этого года капитальные инвестиции компании увеличились на 24,3% — до 711,6 млн гривен.

Трехмесячный ARPU (доход на 1 абонента) в 1-м квартале вырос на 11% —до 75,6 гривны, а активный трехмесячный ARPU — на 7,1% в годовом исчислении (до 84,3 гривны). Показатель 12-месячного активного MoU (количество использованных минут абонентом) снизился на 4,1% (до 170 минут против 177,2 минут в 1 квартале прошлого года).

С начала войны lifecell предоставляет дополнительные 60 минут для звонков на любые номера по Украине, если пакетные минуты закончились или на счете у абонента нет средств.

Также абоненты, вынужденные покинуть Украину из-за боевых действий, в марте и апреле получили по 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах.

Ежедневно в среднем около 10% базовых станций lifecell временно не работают, в основном из-за отключения электроэнергии. На конец марта по всей Украине открыто около 60% магазинов lifecell.