Firefox 75 получил обновлённую адресную строку, которая позволит ускорить поиск

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Компания Mozilla обновила свой браузер Firefox, реализовав в версии 75 несколько улучшений. В основном, они ориентированы на работу с адресной строкой и поиском.

Теперь браузер будет расширять адресную строку в том случае, когда пользователь захочет выполнить поиск. При этом по мере ввода текста пользователю будет отображаться перечень популярных сайтов с более крупными шрифтами и более короткими URL-адресами.

В браузере также появился «умный поиск», который показывает дополнительные полужирные ключевые слова при вводе. При этом поиск сможет предлагать поисковые запросы, что, вероятно, поможет быстрее найти необходимую информацию.

Нажатие на адресную строку теперь автоматически покажет наиболее часто посещаемые сайты пользователя. И если у пользователя уже открыт один из этих веб-сайтов во вкладке, Firefox 75 отобразит ярлык «Переключиться на вкладку» прямо рядом с его URL.

Одновременно с запуском новых функций в браузере, компания Mozilla заверяет пользователей, что сможет придерживаться запланированного графика выпуска Firefox на 2020 год, несмотря на вспышку коронавируса. Компания заявляет, что хочет «обеспечить бесперебойный доступ к жизненно важным правительственным и медицинским услугам». Потому она сделала наиболее приоритетной задачей устранение определённых проблем и «предприняла шаги, чтобы избежать изменений в распространении, которые могут негативно повлиять на пользовательский опыт или могут нарушить работу веб-сайтов».

Источник: Engadget