Флагманский GPU AMD Navi 31 на базе архитектуры RDNA 3 будет до трёх раз быстрее по сравнению с Navi 21 (RDNA 2)

Судя по всему, следующая графическая архитектура AMD RDNA 3 «Navi 3X» обеспечит существенный прирост производительности по сравнению с нынешним поколением. Как сообщают осведомлённые источники, флагманский GPU Navi 31 будет невероятно мощным чипом.

Графический процессор Navi 31 заменит текущий флагманский GPU Navi 21 и будет почти в 2 раза больше, учитывая, что он будет представлять собой конструкцию с двумя чипами. Прирост производительности может достигать 3-кратного значения (так как «2,5х — это очень мало»). Так, GPU AMD Navi 31 с архитектурой RDNA 3 и модульным дизайном (MCM), как ожидается, будет содержать 160 вычислительных блоков и более 10 000 потоковых процессоров. Для сравнения, нынешний флагманский видеочип Navi 21 включает 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров. Устройство производится по нормам 7-нанометрового технологического процесса и имеет площадь кристалла 520 мм2. Видечип следующего поколения уже будет изготавливаться по нормам 5-нм техпроцесса, что обеспечит либо прирост производительности на 15%, либо снижение энергопотребления на 30%.

2.5x is too little.

Take a guess :p

— Yuko Yoshida (@KittyYYuko) May 2, 2021