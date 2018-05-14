Компания Microsoft запустила новую сервисную программу, согласно положениям которой владельцы планшетов Surface Pro 4 c мерцающим экраном могут бесплатно заменить свое устройство на новое.

Напомним, о самой проблеме, которая впоследствии получила название Flickergate, стало известно вскоре после поступления планшета Surface Pro 4 в продажу в 2015 году. Пользователи начали сообщать, что в результате перегрева экран планшета начинает мерцать, что делает работу с устройством невозможной. Ранее Microsoft заявляла, что проблема проявляется не более, чем на 1% устройств, и все это время безуспешно пыталась решить ее обновлениями прошивки. Отметим, что сами владельцы преуспели куда больше специалистов программного гиганта, придумав банальное, но работающее решение – на время класть планшет в морозильную камеру для охлаждения. Об этом мы уже рассказывали в предыдущем материале.

Microsoft запустила специальную страницу, где можно оставить заявку на замену проблемного гаджета. Программа покрывает все конфигурации Surface Pro 4, подверженные данной проблеме и приобретенные менее трех лет назад, а сама процедура займет от 5 до 8 рабочих дней. Пользователям, которые за свой счет отремонтировали устройство, обещают полное возмещение понесенных расходов. Понятно, что для этого им потребуется предоставить подтверждающие документы, причем ремонт должен быть проведен в авторизированном сервисном центре.

Использование нелицензионного ПО или следы внешних повреждений (от падения или попадание воды внутрь корпуса), а также следы несертифицированного ремонта являются веским основанием для отказа в замене устройства.

Источник: The Verge и Microsoft