Ford перенес запуск электрокроссовера Ford Mustang Mach-E на 2021 год, но объявил, что он заряжается на 30% быстрее запланированного





Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E должен был выйти на рынок уже в конце текущего года, однако пандемия коронавируса задержала его релиз как минимум на два месяца (также задержится полностью электрическая версия пикапа Ford F-150). Впрочем, автопроизводитель решил порадовать будущих владельцев заявлением о том, что Mustang Mach-E заряжается на 30% быстрее, чем они рассчитывали изначально.

Задержка выхода на рынок связана не с какими-то проблемами с электромобилями, а с остановкой работы фабрик в США, что привело к нарушению запланированного графика. Представители Ford не назвали новые сроки релиза, однако отметили, что задержка будет сопоставима с периодом вынужденного отдыха. Таким образом, различные версии Ford Mustang Mach-E скорее всего выйдут не в период с конца 2020 по начало 2021 года, а в начале-середине 2021 года.

Новое поколение ДВС-пикапа Ford F-150 поступит в салоны дилеров уже осенью 2020 года, а вот его полностью электрическая версия присоединится к линейке уже в следующем году.

Чтобы сгладить разочарование, Ford официально заявил, что батарея электрокроссовера в реальных условиях заряжается заметно быстрее, чем планировалось. Так, для версии RWD+Extended Range 10 минут заряда на станции скоростной зарядки Electrify America (150 кВт) добавят 61 милю пробега, что на 14 миль или 30% больше, чем озвучивалось ранее. Версия AWD+Extended Range получит дополнительные 52 мили пробега за те же 10 минут заряда. При этом и RWD и AWD модификации с батареей Extended Range (98,8 кВтч) смогут зарядиться с 10% до 80% менее, чем за 45 минут зарядки на станциях Electrify America.

Если говорить о более доступных вариантах Standard Range с батареей на 75,7 кВтч, то RWD-версия получит за 10 минут заряда 46 миль запаса хода, а AWD-версия — 42 мили, тогда как «полная» сессия заряда (10-80%) отнимет порядка 38 минут.

Источник: Ford, InsideEV’s