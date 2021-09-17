



На днях мы рассказали о том, что в США наконец выпустили первый серийный электропикап Rivian R1T. Конкуренты из Ford решили не отставать и в рамках настройки производственных линий в Дирборне (Мичиган) собрали первый предсерийный электропикап Ford F-150 Lightning. Электромобиль тут же отправился на испытания в реальных дорожных условиях, а производитель поделился ходом развития данного проекта.

Итак, электропикап Ford F-150 Lightning собрал уже 150 тысяч предзаказов, набрав 30 тыс. заявок за полтора месяца. Естественно, этот показатель не сравнится с милионными тиражами Tesla Cybertruck, однако релиз детища Илона Маска в очередной раз перенесли, так что основная конкуренция на рынке электропикапов все еще впереди.

Как вы помните, по данным издания Reuters на фоне рекордных предзаказов Ford заметно увеличила производственные планы и инвестиции. По данным инсайдеров в 2024 году компания Ford планирует собрать 80 тыс. электропикапов Ford F-150 Lightning, а не 40 тыс. штук, как планировалось ранее. Уже в первый год производства в 2022 году американцы рассчитывают довести количество собранных электропикапов до отметки 15 тыс. штук, к 2023 году годовой объем должен вырасти до 55 тыс. штук. На 2025 год запланировано обновление модели на базе новой платформы TE1, при этом автопроизводитель рассчитывает выпустить в этом году сразу 160 тыс. экзмепляров Ford F-150 Lightning второго поколения.

Интересно, что в компании официально подтвердили увеличение объема производства до 80 тыс. электропикапов в год. Пресс-служба автопроизводителя сообщила, что Ford инвестирует дополнительно $250 млн и создаст 450 новых рабочих места на трех фабриках в штате Мичиган, включая Rouge Electric Vehicle Center, Van Dyke Electric Powertrain Center и Rawsonville Components Plant. Всего же с момента начала программы электрификации продуктовой линейки Ford инвестировал $7,7 млрд и создал 7000 рабочих мест в штате Мичиган.

Напомним, что в зависимости от версии текущее поколение электропикапа Ford F-150 Lightning получило мощность 426/563 л.с., запас хода 370/480 км и ценник от $39,9 тыс.

Источник: Ford