Фото: Radeon RX 6800 XT бок о бок с GeForce RTX 3070

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Релиз Radeon RX 6000 уже не за горами и сеть полнится новыми деталями о первых игровых картах семейства Navi 2X с архитектурой RDNA 2 (GPU на той же архитектуре используются в Xbox Series X|S и PlayStation 5). Опубликованные менеджером Lenovo по игровым десктопам фото демонстрируют реальную видеокарту Radeon RX 6800 XT в сравнении с недавно вышедшей GeForce RTX 3070 (наш обзор нереференсной модели ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING с заводским разгоном и улучшенным охлаждением), позволяя наглядно сравнить габариты устройств.

Прежде всего, отметим, что Radeon RX 6800 XT метит в конкуренты не младшей модели GeForce RTX 3070, а средней GeForce RTX 3080. В основе Radeon RX 6800 XT лежит 7-нм графический процессор Navi 21 XT в конфигурации с 4608 потоковыми процессорами, 72 блоками ускорения трассировки лучей и 256-разрядной шиной памяти. Видеобуфер представлен 16 гигабайтами GDDR6 с пропускной способностью 512 Гбайт/с. Штатный TGP — 300 Вт.

Показанная на фото Radeon RX 6800 XT имеет эталонный дизайн, но выделяется иным цветом кожуха — он у нее полностью черный, тогда как «чистокровный» референс имеет серебристую вставку в центре.

AMD Radeon RX 6800 XT оснащена достаточно массивным кулером на 2,5 слота и требует подключения двух 8-контактных кабелей питания, тогда как заказной вариант GeForce RTX 3070 обходится всего одним 8-контактным разъемом питания. В то же время по габаритам карты, как можно видеть, практически идентичны.

Предположительно, на этих фото запечатлена модель Radeon RX 6800 XT в исполнении давнего партнера «красных» — компании Sapphire Technology. Вполне вероятно, это этот черный вариант был разработан эксклюзивно для игровых систем Lenovo. Собственно, в пользу этой версии говорят две другие фото, демонстрирующие Radeon RX 6800 XT со светящимся логотипом Radeon в составе игрового десктопа сборки Lenovo.