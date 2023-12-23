Новости Новости 23.12.2023 в 13:31 comment views icon

Фотобаттл на ITC.ua: запости свои фотографии и выиграй топовые призы!

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Asyris

Головний Модератор Дописів, Голова Ради авторів ITC

Фотобаттл на ITC.ua: запости свои фотографии и выиграй топовые призы!

Всем привет!

Хочу напомнить, что продолжается фотоконкурс от ІТС, и вы еще успеете приобщиться к нему.

Фотоконкурс проходит в рамках марафона авторов ІТС с 14.12.2023 и по 28.12.2023 и имеет несколько номинаций:

  • Пейзажная съемка
  • Предметное фото
  • Портрет
  • Макрофото
  • Ночное фото
  • Уникальное и случайное мгновение
  • Ретро фото
  • Оцифровка старой пленки
  • Счастливый миг…
  • Астрофотография

Если у вас есть, чем удивить сообщество, создавайте свою статью и делитесь шедеврами, которые дороги не только вашему сердцу, но еще и могут стать художественным достоянием украинского Интернет-пространства. Учитывая ограничения на разрешение загружаемых на сайт изображений, будет отлично, если будета ссылка на оригиналы изображения в облачных сервисах. Условия конкурса не ограничивают вас в выборе фототехники – это может быть как старый пленочный фотоаппарат, так iPhone 14 Pro, главное – это не техника, а сюжет, ведь известно, что 90% – это сноровка художника, а только 10% – это непосредственно фототехника. . Также не забудьте написать, какой фототехникой пользуетесь.

Победители получат призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

  1. 1 место —  Универсальная мобильная батарея Sinko R5005 QC 50000mAh Black
  2. 2 место — Универсальная мобильная батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
  3. 3 место —  Универсальная мобильная батарея Proda PD-P55 20000mAh Black

С нетерпением ждем ваших фоторабот и статей!

 

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