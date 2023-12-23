Фотобаттл на ITC.ua: запости свои фотографии и выиграй топовые призы!

Всем привет!

Хочу напомнить, что продолжается фотоконкурс от ІТС, и вы еще успеете приобщиться к нему.

Фотоконкурс проходит в рамках марафона авторов ІТС с 14.12.2023 и по 28.12.2023 и имеет несколько номинаций:

Пейзажная съемка

Предметное фото

Портрет

Макрофото

Ночное фото

Уникальное и случайное мгновение

Ретро фото

Оцифровка старой пленки

Счастливый миг…

Астрофотография

Если у вас есть, чем удивить сообщество, создавайте свою статью и делитесь шедеврами, которые дороги не только вашему сердцу, но еще и могут стать художественным достоянием украинского Интернет-пространства. Учитывая ограничения на разрешение загружаемых на сайт изображений, будет отлично, если будета ссылка на оригиналы изображения в облачных сервисах. Условия конкурса не ограничивают вас в выборе фототехники – это может быть как старый пленочный фотоаппарат, так iPhone 14 Pro, главное – это не техника, а сюжет, ведь известно, что 90% – это сноровка художника, а только 10% – это непосредственно фототехника. . Также не забудьте написать, какой фототехникой пользуетесь.

Победители получат призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

С нетерпением ждем ваших фоторабот и статей!

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Акция продолжается с 2.12.2023 по 4.01.2024.