Фотобаттл на ITC.ua: запости свои фотографии и выиграй топовые призы!

Всем привет!
Хочу напомнить, что продолжается фотоконкурс от ІТС, и вы еще успеете приобщиться к нему.
Фотоконкурс проходит в рамках марафона авторов ІТС с 14.12.2023 и по 28.12.2023 и имеет несколько номинаций:
- Пейзажная съемка
- Предметное фото
- Портрет
- Макрофото
- Ночное фото
- Уникальное и случайное мгновение
- Ретро фото
- Оцифровка старой пленки
- Счастливый миг…
- Астрофотография
Если у вас есть, чем удивить сообщество, создавайте свою статью и делитесь шедеврами, которые дороги не только вашему сердцу, но еще и могут стать художественным достоянием украинского Интернет-пространства. Учитывая ограничения на разрешение загружаемых на сайт изображений, будет отлично, если будета ссылка на оригиналы изображения в облачных сервисах. Условия конкурса не ограничивают вас в выборе фототехники – это может быть как старый пленочный фотоаппарат, так iPhone 14 Pro, главное – это не техника, а сюжет, ведь известно, что 90% – это сноровка художника, а только 10% – это непосредственно фототехника. . Также не забудьте написать, какой фототехникой пользуетесь.
Победители получат призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :
- 1 место — Универсальная мобильная батарея Sinko R5005 QC 50000mAh Black
- 2 место — Универсальная мобильная батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
- 3 место — Универсальная мобильная батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
С нетерпением ждем ваших фоторабот и статей!
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Обеспечьте себе и близким подарки по выгодным ценам.
Акция продолжается с 2.12.2023 по 4.01.2024.