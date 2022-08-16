Фотогалерея дня: киевский «Сільпо» в стилистике S.T.A.L.K.E.R.

В полдень 16 августа, как и планировалось, в Киеве открылся новый дизайнерский магазин «Сільпо» в стилистике вселенной STALKER — с его оформлением одной из крупнейших украинских сетей продовольственных супермаркетов помогала одна из известнейших украинских геймдев-студий GSC Game World. Ожидаемо после открытия сеть заполнили многочисленные фотографии разных декораций и элементы, сделанные первыми посетителями заведения. И это, безусловно, один из главных претендентов на титул «колаб года». Собрали для вас несколько наиболее показательных фото, позволяющих получить представление об оформлении магазина и проникнуться атмосферой.
Киевский «Сильпо» в стилистике STALKER.
Как отмечает Telegram-канал STALKER NEWS UA, среди первых посетителей магазина также были сотрудники GSC Game World. Магазин находится по адресу ул. Мартовская, 12А, рядом с жилым комплексом «Комфорт-Таун». Ближайшие станции метро — Лівобережна та Дарниця.
В Киеве появится «Сільпо» в стиле S.T.A.L.K.E.R. — новый тематический магазин заработает с завтрашнего дня
- Это уже не первый магазин «Сільпо» в интересной игровой стилистике — в ноябре 2020 года во Львове появился такой в стиле GTA San Andreas.
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- По состоянию на конец июля 2022 года сеть «Сільпо» включала более 100 тематических дизайнерских супермаркетов и 4 деликатес-маркета Le Silpo, каждый из которых имеет свой дизайн.
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- STALKER 2 ожидается в 2023 году — игра не получит российской локализации (это принципиальная позиция украинских разработчиков).