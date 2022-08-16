Фотогалерея дня: киевский «Сільпо» в стилистике S.T.A.L.K.E.R.

В полдень 16 августа, как и планировалось, в Киеве открылся новый дизайнерский магазин «Сільпо» в стилистике вселенной STALKER — с его оформлением одной из крупнейших украинских сетей продовольственных супермаркетов помогала одна из известнейших украинских геймдев-студий GSC Game World. Ожидаемо после открытия сеть заполнили многочисленные фотографии разных декораций и элементы, сделанные первыми посетителями заведения. И это, безусловно, один из главных претендентов на титул «колаб года». Собрали для вас несколько наиболее показательных фото, позволяющих получить представление об оформлении магазина и проникнуться атмосферой.

Киевский «Сильпо» в стилистике STALKER.

Как отмечает Telegram-канал STALKER NEWS UA, среди первых посетителей магазина также были сотрудники GSC Game World. Магазин находится по адресу ул. Мартовская, 12А, рядом с жилым комплексом «Комфорт-Таун». Ближайшие станции метро — Лівобережна та Дарниця.

