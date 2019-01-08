Freelancehunt рассказал, как изменился рынок фриланса в Украине за 2018 год [инфографика]

Украинский сервис Freelancehunt собрал аналитические данные, которые позволяют отследить изменения на внутреннем рынке фриланса в 2018 году. В частности, благодаря сравнительной инфографике можно оценить разницу в количестве зарегистрированных пользователей, востребованности направлений, популярности платежных систем и т.д. за 2017 и 2018 годы.

Итак, внутренний рынок фриланса в прошедшем году продолжал уверенно расти и укреплять свои позиции. Это можно объяснить тем, что многие компании предпочитают нанимать фрилансеров как для долгосрочных, так и для краткосрочных проектов, в том числе ввиду оптимизации штата.

Так, если в 2017 году зарегистрированных на платформе специалистов было 220 000, то в 2018 это количество выросло на 100 000 (или 45%) и составило 320 000 человек. В свою очередь, заказчиков было зарегистрировано на 35 000 больше, чем в 2017 году. Их общее число на сервисе в конце года — 130 000 пользователей.

Заказчики опубликовали на ресурсе Freelancehunt.com 140 000 проектов, что на 30 000 больше, чем в прошлом году. Выплаты исполнителям за эти проекты суммарно составили 240 млн грн. Эта сумма на 60 млн грн выше заработанной фрилансерами в 2017 году.

И заказчики, и фрилансеры в 2018 году, как и годом ранее, предпочитали пользоваться услугами ПриватБанка. Его платежными картами рассчитывались 72,15% заказчиков и получали оплату 88,27% исполнителей. Второе место уверенно занял monobank, услугами которого воспользовались в прошедшем году 12,67% заказчиков и 6,44% фрилансеров. С большим отрывом от лидеров в рейтинге находятся другие банки.

Значительный рост количества фрилансеров практически не повлиял на популярные направления их деятельности. В тройку лидеров входят дизайн, работа с текстами и программирование. И если в первых двух направлениях в 2018 году отмечен рост, то специалистов по программированию стало на 2,4% меньше от общего числа пользователей. Также увеличилось количество исполнителей в сфере работы с клиентами, аудио и видео, системного администрирования, архитектуры и инжиниринга, а незначительно уменьшилось — в переводах, SEO и маркетинге, мобильных разработках.

Среди категорий у заказчиков по-прежнему наиболее востребованы программирование, дизайн и работа с текстами. На их долю пришлось 31,7%, 22,8%, 14,3% проектов соответственно. По сравнению с 2017 годом незначительно снизилось процентное соотношение проектов по программированию и SEO, тогда как по всем остальным направлениям был отмечен рост. На прежнем уровне остались только мобильные разработки с 1% проектов от общего числа.

Что касается распределения общего суммарного бюджета, первые три позиции с 2017 года уверенно удерживают программирование, дизайн, SEO и маркетинг. Как и раньше, больше всего денег фрилансеры заработали на программировании — 47,6% от общей суммы заработанных средств. Однако это чуть меньше, чем в прошлом году, когда сумма составила 51,5%. На втором месте оказался дизайн с 14% от суммарного бюджета и ростом заработка в 1%. Незначительное снижение произошло в сфере SEO и маркетинга, мобильных разработок, что связано с уменьшением количества исполнителей по данным направлениям. По всем остальным проектам общие заработки исполнителей увеличились.

Источник: Freelancehunt