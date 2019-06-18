Fresco – новое приложение Adobe для рисования на iPad





Грядущее приложение Adobe для рисования на iPad будет называться Adobe Fresco, об этом компания объявила в своём блоге. Ранее оно фигурировало под кодовым названием Project Gemini. Релиз приложения запланирован на конец этого года.

Приложение Adobe Fresco названо в четь итальянской техники живописи эпохи Возрождения. Она заключается в нанесении пигментов на водной основе на влажную штукатурку. В Adobe Fresco предлагается инструмент Live Brushes, который имитируют то, как краски будут смешиваться в реальной жизни. Главный менеджер по продуктам Adobe Скотт Бельски отметил, что Live Brushes используют платформу искусственного интеллекта Adobe Sensei, чтобы воссоздать, как масла и акварели передают цвета и реагируют друг с другом.

Приложение также позволяет художникам рисовать с помощью векторных и растровых кистей, сочетая в себе функции приложений Adobe Illustrator Draw и Photoshop Sketch для iPad. При этом поддерживаются файлы Photoshop через Creative Cloud и есть возможность экспорта в PDF для редактирования в Illustrator. Внешний вид пользовательского интерфейса и панели инструментов также похож на грядущее приложение Adobe Photoshop для iPad, которое появится в этом году. Доступна возможность импортировать кисти Photoshop, чтобы рисовать с помощью привычных инструментов.

Приложение Adobe Fresco можно будет опробовать до его официального релиза, для этого нужно заполнить форму участника предварительного теста.

Источник: The Verge