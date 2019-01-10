Функция блокировки надоедливой рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июля

В начале прошлого года в браузере Chrome появился встроенный блокировщик рекламы. Функция фильтрации настроена таким образом, чтобы блокировать наиболее раздражающую рекламу, но отображать объявления, соответствующие стандартам Coalition for Better Ads признаны неприятными. Таким образом, под нож пошли реклама на всю страницу, реклама с автоматическим воспроизведением звука и видео, мигающие объявления.

Первоначально функция блокировки рекламы работала лишь в некоторых странах, включая США, Канаду и страны Европы. Но уже в скором времени работа этой функции будет расширена на все регионы мира. Полномасштабный запуск запланирован на 9 июля 2019 года.

В Google заявляют, что перед тем, как предпринять какие-либо блокирующие действия по отношению к сайтам которые не соблюдают нормативные требования к рекламе, их владельцам отправляют соответствующее уведомление. По состоянию на начало 2019 года две трети ранее не соответствующих требованиям издателей исправили ситуацию на сайтах. При этом только 1% проверенных сайтов попали под работу фильтра рекламы.

В Google отмечают, что «конечная цель состоит не в том, чтобы фильтровать рекламу, а в том, чтобы создать лучший интернет для всех».

Источник: The Verge