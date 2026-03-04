banner
Новости Устройства 04.03.2026 comment views icon

Функция Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ломает" изображение даже для владельцев

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Функція Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ламає" зображення навіть для власників

Широко разрекламированная функция «Приватный дисплей» (Privacy Display) в смартфонах Samsung Galaxy S26 добавила проблем дисплеям: первые пользователи жалуются, что изображение нечеткое, вызывает усталость глаз и существенно уступает по качеству предшественникам.


Наряду с большим количеством постов на Reddit, проблемы подтвердили инсайдеры Ice Universe и Тарун Уайтс. Последний пишет, что после использования Samsung Galaxy S26 Ultra его глаза чувствовали усталость и дискомфорт, в отличие от опыта с Galaxy S25 Ultra. Оба смартфона были настроены на разрешение 2K с выключенным режимом конфиденциальности в новом. При этом разницу в экранах можно заметить и на фото:


В комментариях пользователь с ником AbsolutZeroGI предположил, что проблема может быть связана с чрезмерной яркостью. Остальные указывали на разные углы съемки смартфонов: мол, фото с S26 Ultra сделали под более широким.

Впрочем, другие комментаторы и Ice Universe обратили внимание на техническую особенность дисплея Galaxy S26 Ultra, который использует два типа пикселей с разной схемой излучения света: один работает под более широким углом, другой — направляет его прямо вперед. Именно это лежит в основе антишпионской функции «Приватный дисплей»: при активации широкоугольные пиксели выключаются; пользователь, который смотрит прямо на экран, видит изображение, а те, кто «заглядывают» сбоку — только черный фон.

Однако, как отмечает Phonearena, и при выключенном «Приватном дисплее» яркость направленных пикселей может зависеть от угла обзора. Даже если смотреть на смартфон прямо, текст в верхней и нижней части дисплея расположен под небольшим углом к глазам. Если немного изменить положение головы или наклонить устройство, то он увеличивается, а яркость пикселей ослабнет. Именно это, по предположению, может вызывать проблемы с усталостью, резкостью и т.д.

Напомним, что на прошлой неделе Samsung провела Galaxy Unpacked 2026, где были представлены смартфоны Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, наряду с наушниками Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro и новыми ИИ-функциями.

Спецпроекты
Сверхзабезпечення 352% по BTC: про що говорить лютневий звіт біржі Bitget про резерви
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17

Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon
Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26
Дефицит, говорили они: производители NAND сокращают выпуск, чтобы зарабатывать больше
Новые Galaxy Buds 4 и Bud 4 Pro от Samsung: эволюция дизайна и улучшенное ANC
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
CES 2026: Samsung радикально переосмысливает дисплеи — от 6K 3D-мониторов Odyssey до пространственных экранов нового поколения
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Galaxy S26 Ultra: четыре обновления камеры, которые Samsung не показала на презентации
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
Samsung показала на CES 2026 складной OLED-дисплей без складки
Функция "антишпион" против защитной пленки: что лучше работает на Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra первым открывает эру смартфонов с поддержкой кодека APV
Телевизоры: TCL догоняет Samsung, но доля Google TV сокращается
Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?
Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах
Функция Audio Eraser от Samsung теперь работает с YouTube и другими приложениями
Samsung Galaxy S26 получили стабильную One UI 8.5: что в ней нового
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить