Функция Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ломает" изображение даже для владельцев

Широко разрекламированная функция «Приватный дисплей» (Privacy Display) в смартфонах Samsung Galaxy S26 добавила проблем дисплеям: первые пользователи жалуются, что изображение нечеткое, вызывает усталость глаз и существенно уступает по качеству предшественникам.





Наряду с большим количеством постов на Reddit, проблемы подтвердили инсайдеры Ice Universe и Тарун Уайтс. Последний пишет, что после использования Samsung Galaxy S26 Ultra его глаза чувствовали усталость и дискомфорт, в отличие от опыта с Galaxy S25 Ultra. Оба смартфона были настроены на разрешение 2K с выключенным режимом конфиденциальности в новом. При этом разницу в экранах можно заметить и на фото:

Hey Galaxy Fam 👀 I noticed a huge difference between the Galaxy S26 Ultra and S25 Ultra displays. After using the S26 Ultra for a while, my eyes felt tired and slightly uncomfortable. Note: Both phones were set to 2K resolution, and Privacy Mode was turned OFF on the S26… pic.twitter.com/XbN1DzqiyU — Tarun Vats (@tarunvats33) March 2, 2026





В комментариях пользователь с ником AbsolutZeroGI предположил, что проблема может быть связана с чрезмерной яркостью. Остальные указывали на разные углы съемки смартфонов: мол, фото с S26 Ultra сделали под более широким.

Впрочем, другие комментаторы и Ice Universe обратили внимание на техническую особенность дисплея Galaxy S26 Ultra, который использует два типа пикселей с разной схемой излучения света: один работает под более широким углом, другой — направляет его прямо вперед. Именно это лежит в основе антишпионской функции «Приватный дисплей»: при активации широкоугольные пиксели выключаются; пользователь, который смотрит прямо на экран, видит изображение, а те, кто «заглядывают» сбоку — только черный фон.

Однако, как отмечает Phonearena, и при выключенном «Приватном дисплее» яркость направленных пикселей может зависеть от угла обзора. Даже если смотреть на смартфон прямо, текст в верхней и нижней части дисплея расположен под небольшим углом к глазам. Если немного изменить положение головы или наклонить устройство, то он увеличивается, а яркость пикселей ослабнет. Именно это, по предположению, может вызывать проблемы с усталостью, резкостью и т.д.

Напомним, что на прошлой неделе Samsung провела Galaxy Unpacked 2026, где были представлены смартфоны Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, наряду с наушниками Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro и новыми ИИ-функциями.