Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома

Samsung добавила в приложение Wallet функцию Digital Home Key, которая позволяет открыть двери вашего дома всего одним касанием, без использования физических ключей.





Samsung Digital Home Key, аналог Apple Home Key, работает на базе протокола Aliro от CSA (Connectivity Standards Alliance). Впервые ее анонсировали еще в 2024 году, но публичный запуск пришлось отложить, поскольку сам стандарт, позволяющий разблокировать любой замок с помощью смартфона, появился только в этом году в феврале.

Новый стандарт использует ближнюю радиосвязь (NFC) для технологии разблокировки прикосновением, а также поддерживает сверхширокополосную связь (UWB), что позволяет разблокировать двери при приближении, не доставая смартфон.

С марта Digital Home Key будет доступен на смартфонах Samsung в «выбранных регионах», но, очевидно, что для работы функции понадобится и умный замок. Стандарт Aliro поддерживают не так много поставщиков, но одним из таких является фирма Aqara с продуктом U400 (он так же работает с Apple Home Key).

Чтобы добавить цифровой ключ в Wallet нужно заранее настроить совместимый умный замок через SmartThings с помощью Matter. К тому же NFC и UWB поддерживают не все смартфоны Samsung, в перечне доступных — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy S22 Ultra, а также более новые модели. В анонсе отмечается, что пользователи будут защищены через технологию Samsung Knox, поэтому домашний ключ «безопасно» будет храниться на устройстве. В приложении Wallet доступны биометрические варианты разблокировки или PIN-код.





Напомним, что на прошлой неделе Samsung провела Galaxy Unpacked 2026, где были представлены смартфоны Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, вместе с наушниками Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, а также рядом ИИ-новинок.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: The Verge, Android Central