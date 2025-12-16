Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max

Кино Новости 16.12.2025 comment views icon

Фільм “Одна битва за іншою” отримав дату релізу в “цифрі” — на HBО Max

Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» дебютирует в «цифре» на HBO Max. Онлайн-релиз состоится 19 декабря, то есть за день до телевизионной премьеры на канале HBO.

Картина свободноадаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай». Главную роль исполняет Леонардо Ди Каприо, который играет бывшего хиппи, а ныне наркомана и алкоголика Боба Фергюсона. Мужчина начинает отношения с темпераментной женщиной. Но тут становится известно о ее бывшем: полковнике Стивене Джее Локджо (Шон Пенн) — белом супремасисте, который хочет отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь главного героя, что запускает цепь событий.

Кроме ДиКаприо и Пенна, в фильме снялись Бенисио дель Торо, Реджина Холл и Тейяна Тейлор. Ленту продюсировали Адам Сомнер, Сара Мерфи и сам Пол Томас Андерсон, исполнительный продюсер — Уилл Вайске.

«Битва за битвой» / Warner Bros.

«Битва за битвой» стартовал в прокате 26 сентября с рекордными для карьеры режиссера Пола Томаса Андерсона оценками и кассовыми показателями. В итоге в мировом прокате лента заработала $200 млн, но производство обошлось в $130 млн + $70 млн маркетинговых расходов. К тому же обычно доходы от продажи билетов распределяются в формате 50:50 между студиями и кинотеатрами. Так что фильму пророчили убытки в $100 млн.

Несмотря на все, картина получила награду за лучший полнометражный фильм на Gotham Awards. Она была признана лучшим фильмом года критиками Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также Национальным советом кинокритиков.

Лента номинирована на 14 премий Critics Choice Awards и лидирует по количеству номинаций на «Золотой глобус» — целых девять. Также «Битву за битвой» называли главным претендентом на «Оскар». Картина настолько понравилась Стивену Спилбергу, что он просмотрел ее трижды. Почти то же самое планировал сделать и Фрэнсис Форд Коппола

Источник: DeadLine

