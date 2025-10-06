Новости Кино 06.10.2025 comment views icon

"Битва за битвой" заработал $100 млн на второй уик-энд, официально — самый кассовый фильм Пола Томаса Андерсона

"Одна битва за іншою" заробив $100 млн на другий вікенд, офіційно — найкасовіший фільм Пола Томаса Андерсона

Черная комедия «Битва за битвой» оформила абсолютный рекорд в карьере режиссера Пола Томаса Андерсона и стала его самым кассовым фильмом.

Во второй уик-энд проката лента пересекла отметку в $100 млн кассовых сборов по всему миру ($58,9 млн за рубежом) с падением продаж билетов всего на 22%. Для оригинального фильма с рейтингом R, длящегося почти три часа, это впечатляющий показатель. К тому же «Битва за битвой» теперь является самым кассовым фильмом в карьере Пола Томаса Андерсона, превзойдя «Нефть» 2007 года ($76,4 млн без учета инфляции).

По оценкам Variety, фильм должен собрать около $300 млн — чтобы «выйти в ноль», учитывая нескромный бюджет в $130 млн.

«Битва за битвой» свободно адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай». Главным героем выступает бывший хиппи, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо), который начинает встречаться с темпераментной женщиной, некогда состоявшей в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо (Шон Пенн) — белым супремасистом, планирующим отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

По словам многих профильных изданий, эта лента уже является главным претендентом на «Оскар». На Rotten Tomatoes ее оценили в 95% от критиков и 85% от зрителей. Самому Стивену Спилбергу настолько понравился фильм, что он пересмотрел его трижды, а его примеру планирует последовать и Фрэнсис Форд Коппола.

Из интересного, в прокате США снова лидировал новый фильм Тейлор Свифт, кинематографическое дополнение к альбому «The Life of a Showgirl», который собрал $46 млн кассы при дебюте. Тогда как расхваленной на фестивалях спортивной драме «Крушащая машина» повезло меньше, всего $6 млн на старте и худший дебют в карьере Дуэйна Джонсона. Вместе со Скалой в фильме появляется боксер Александр Усик, старт в украинском прокате запланирован на 9 октября.

Источник: Variety, Deadline

