"Как и с фильмами Кубрика": Фрэнсис Форд Коппола хочет во второй раз посмотреть "Битву за битвой", но по странной причине

Режиссер культового «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола написал собственный отзыв об «Битве за битвой» — новой черной комедии Пола Томаса Андерсона с Ди Каприо в главной роли.

Еще до полноценного релиза в кинотеатрах «Битва за битвой» собрала массу восторженных отзывов от критиков, а Стивену Спилбергу фільм понравился настолько, что он пересмотрел его трижды. Теперь примеру коллеги-режиссера хочет последовать и Коппола, хотя по весьма необычной причине.

«Несколько дней назад я пошел в кинотеатр в Риме, чтобы посмотреть фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой», вместе с большой аудиторией», — пишет Коппола в Instagram. «Впрочем, из-за того, что мой слух не достаточно хорош, а субтитры транслировались на итальянском, этот опыт был довольно сложным».

Режиссер добавил, что является большим поклонником «уникальных фильмов Андерсона», со времен «Ночей в стиле бугги» (1997) и его любимой «Любви, сбивающей с ног» (2002).

«Что мне нравится в его фильмах — это то, что он позволяет вам формировать собственное мнение, не умаляя при этом свое. Так же, как с фильмами Кубрика, я хотел бы посмотреть этот еще раз…», — добавил Коппола, с планами на более комфортный просмотр ленты «Битва за битвой».

Напомним, что Фрэнсис Коппола перенес операцию на сердце, когда находился в туре по Италии с повторным прокатом «Мегалополиса». На релизе фильм получил противоречивые отзывы и принес довольно скромную кассу, и в дальнейшем режиссер анонсировал «перемонтаж» с возвращением ранее вырезанных сцен снов — решение, которое, по словам Копполы, заставило людей говорить о том, что «фильм странный».

«Битва за битвой» тем временем стартовала с рекордных для Пола Томаса Андерсона $48,5 млн в прокате. Фильм свободно адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай» под современные реалии, где главным героем выступает бывший хиппи, а ныне алкоголик Боб Фергюсон (Ди Каприо), который начинает встречаться с бывшей женщиной полковника Стивена Джея Локджо — белого супремасиста, планирующего отомстить любовникам и похитить дочь Фергюсона.

