Финальный трейлер экшена «Манкимен» от создателей «Джона Уика». Премьера в Украине — 18 апреля

Фильм, который стал хитом в американском и международном прокате, направляется в украинские кинотеатры.

«Когда мир поглощает убийственная коррупция, безнаказанная полиция и продажные политики — одна маленькая искра способна сжечь всех. Загадочный герой, который зарабатывает на жизнь подставными боями без правил, имеет единственную цель — отомстить убийцам матери, а для этого он надевает маску Ханумана — обезьяноподобного божества, который является символом страха и наказания для преступников. Он становится Манкименом, который придет за каждой продажной душой, которая стоит между ним и справедливостью», — говорится в официальном синопсисе.

Номинант на «Оскар», актер Дев Патель, дебютирует в режиссерской роли — он же воплотил на экране главного персонажа. Продюсируют ленту Джордан Пил («Ловушка») и команда студии Thunder Road Безила Иванека, которая стоит за производством известной франшизы «Джон Уик».

«Манкимен» уже вышел во многих кинотеатрах мира и в настоящее время имеет довольно приличные оценки на Rotten Tomatoes — 88% от критиков и 83% от зрителей.

Премьера в Украине — 18 апреля.

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