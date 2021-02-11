GeForce GTX 1050 Ti снова в игре





Представленная более четырех лет назад GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, по всей видимости, получит второй шанс закрепиться в сегменте игровых видеокарт начального уровня. По информации ресурса Tech YES City, компания NVIDIA готова возобновить поставки графических процессоров для GeForce GTX 1050 Ti. Учитывая ситуацию на рынке дискретной графики, производители видеокарт наверняка будут не прочь наладить выпуск моделей начального уровня по старым лекалам. При разумной цене спрос на подобные устройства наверняка будет.

Напомним, что для GeForce GTX 1050 Ti используется графический процессор GP107 c архитектурой Pascal. GPU изготавливаются компанией Samsung еще по 14-нанометровой технологии. Видеокарта оснащается 4 ГБ памяти GDDR5. Предположим, что использование чипов ОЗУ именно этого стандарта – одна из возможных причин возобновления поставок GeForce GTX 1050 Ti. Микросхемы GDDR6 сейчас в большом дефиците, потому расходовать их для адаптеров начального уровня нерационально. С точки зрения производителей, конечно.

GeForce GTX 1050 Ti в последнее время присутствовали на рынке в качестве наиболее доступных игровых решений, хотя и держались в тени с появлением в продаже GeForce GTX 1650 4 ГБ. Но после того, как стоимость базовых моделей на Turing повысилась до ~$300, интерес к GeForce GTX 1050 Ti вновь возрос.

Впрочем, стоимость GeForce GTX 1050 Ti также увеличилась. За последние несколько месяцев видеокарты линейки подорожали со $150–160 до ~$250.

На что же способны GeForce GTX 1050 Ti в плане производительности? После выхода в 2016 году им оказалось под силу сместить популярные в то время GeForce GTX 960. Если сравнивать с актуальными решениями, то результаты GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ будут в среднем на 20–35% ниже, чем у GeForce GTX 1650 4 ГБ. Учитывая текущую разницу в цене, модель на чипе с архитектурой Pascal выглядит не очень привлекательно, но если стоимость таких видеокарт снизится до ~$200, это может оказаться не самым плохим вариантом переждать криптовалютный апокалипсис.

В 2021 года владельцу GeForce GTX 1050 Ti придется поэкспериментировать с настройками и смириться с просадками до 30–40 кадров/c в самых тяжелых играх, но таков путь.