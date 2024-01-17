GeForce RTX 4070 SUPER поступила в продажу в Украине по цене от 31 тыс. грн

17 января в Украине начинаются продажи новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Радует, что в этот раз украинские продажи начинаются одновременно с мировыми ─ без задержек. И еще одна отличная новость состоит в том, что с первого же дня украинским потребителям предлагается широкий выбор различных моделей от многих производителей.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER выполнена на базе графического процессора AD104, который содержит 7168 CUDA ядер и 80 блоков растровых операций. Видеочип работает на базовой частоте 1980 МГц, а Boost-частота составляет 2475 МГц. Карта также содержит 12 ГБ видеопамяти GDDR6X с шиной доступа 192 бита и пропускной способностью 504 ГБ/с.

Судя по результатам первых обзоров, проведенных коллегами с западных ресурсов, GeForce RTX 4070 SUPER обеспечивает хорошую производительность при разрешении 1440p. При таком разрешении она примерно на 17% производительнее оригинальной модели RTX 4070. Также новинка опережает RTX 3080. При разрешении 4K устройство уже не всегда способно обеспечить стабильные 60 к/с, но тоже оказывается быстрее RTX 3080.

Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER поступает в продажу по рекомендованной цене $599 за референсную версию. В Украине цены стартуют с отметки 31 тыс. грн.

Как ожидается, следующей новинкой NVIDIA станет бюджетная видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти. По предварительным данным, от нынешней версии с 8 ГБ памяти она также будет отличаться уменьшенным количеством функциональных блоков GPU, сниженными частотами и уменьшенной пропускной способностью памяти. Все это позволит ей обходиться без дополнительного питания.