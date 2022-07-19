GeForce RTX 4090 единственная из серии Lovelace выйдет в этом году, она вдвое превосходит GeForce RTX 3090 в тесте Time Spy Extreme

Инсайдер Greymon55 поделился очередной порцией сведений о грядущих графических продуктах. Недавно он сообщил, что анонсы/выходы видеокарт следующего поколения следует ожидать примерно в сентябре.

Как ожидается, анонс видеокарт AMD Radeon 7000 (Raphael) состоится в следующем месяце, а их выход на рынок запланирован на сентябрь. Что касается процессоров Intel 13-го поколения (Raptor Lake), то они будут анонсированы в сентябре и выпущены в октябре. По данным Greymon55, NVIDIA намерена в сентябре анонсировать GPU AD102, который станет основой видеокарты GeForce RTX 4090. Прочие устройства линейки Lovelace, вероятно, не появятся до 2023 года.

No, all the cards under 102 are in next year, unless they change their plans halfway through. — Greymon55 (@greymon55) July 15, 2022

Хотя это выглядит маловероятным, всё же существуют веские основания для таких заявлений. Ранее уже сообщалось, что на рынке образовался переизбыток видеокарт нынешнего поколения. Это ведёт к снижению цен на устройства. К тому же по мере роста стоимости жизни и инфляции наблюдается снижение спроса на дорогие товары. В таких условиях появление на рынке видеокарт нового поколения может быть мало интересным для потребителей. Потому есть смысл перенести на следующий год выход массовых устройств NVIDIA GeForce RTX 4000.

Что касается GeForce RTX 4090, то, вероятно, NVIDIA стимулировать спрос на неё с помощью высокой производительности. По данным другого инсайдера Kopite7kimi, видеокарта GeForce RTX 4090 способна набирать в тесте 3D Mark Time Spy Extreme около 19 тыс. баллов. Таким образом, устройство существенно опережает нынешний рекорд для видеокарты с одним GPU. Его удерживает существенно разогнанная версия EVGA RTX 3090 Ti с улучшенной системой охлаждения, продемонстрировавшая в тесте Time Spy Extreme результат 14,6 тыс. баллов. Средний результат для всех версий GeForce RTX 3090 Ti составляет немногим более 11,4 тыс. баллов. Отдельные экземпляры GeForce RTX 3090 способны набирать до 11,4 тыс. баллов в тесте Time Spy Extreme, но средний результат составляет около 9,5 тыс. баллов. Таким образом, в синтетических тестах NVIDIA GeForce RTX 4090 примерно на 66% опережает видеокарты GeForce RTX 3090 Ti и примерно вдвое превосходит возможности GeForce RTX 3090. При условии, что данные утечки соответствуют действительности.

Источник: techspot 1, 2