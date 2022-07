GeForce RTX 4090 единственная из серии Lovelace выйдет в этом году, она вдвое превосходит GeForce RTX 3090 в тесте Time Spy Extreme

Инсайдер Greymon55 поделился очередной порцией сведений о грядущих графических продуктах. Недавно он сообщил, что анонсы/выходы видеокарт следующего поколения следует ожидать примерно в сентябре.

Как ожидается, анонс видеокарт AMD Radeon 7000 (Raphael) состоится в следующем месяце, а их выход на рынок запланирован на сентябрь. Что касается процессоров Intel 13-го поколения (Raptor Lake), то они будут анонсированы в сентябре и выпущены в октябре. По данным Greymon55, NVIDIA намерена в сентябре анонсировать GPU AD102, который станет основой видеокарты GeForce RTX 4090. Прочие устройства линейки Lovelace, вероятно, не появятся до 2023 года.

No, all the cards under 102 are in next year, unless they change their plans halfway through.

— Greymon55 (@greymon55) July 15, 2022