NVIDIA, вероятно, отложит выход видеокарт GeForce RTX 4000 из-за переизбытка RTX 3000

Похоже, кризис на рынке криптовалют окажет более существенно влияние на рынок видеокарт, чем предполагалось ранее. В дополнение к распродаже видеокарт майнерами нас также может ожидать перенос выхода серии GeForce RTX 4000 на более поздние сроки.

В связи с тем, что многие майнеры наводняют рынок бывшими в употреблении видеокартами серии GeForce RTX 3000, а также снижением спроса на новые устройства, образовался переизбыток видеокарт GeForce RTX 3000. Усугубляет ситуацию тот факт, что производственные партнёры ещё не передали некоторые устройства в розничные каналы продаж. Таким образом, предложение ещё увеличится. А в условиях надвигающегося кризиса и отсутствия интереса к покупке видеокарт майнерами спрос останется невысоким.

В таких условиях нерационально выводить на рынок новую линейку видеокарт. Конкуренцию ей составят устройства предыдущего поколения. Это отразится как на NVIDIA, так и на производителях и розничных продавцах.

Как сообщают осведомлённые источники, в такой ситуации NVIDIA, вероятно, перенесёт выход видеокарт серии GeForce RTX 4000 с октября на декабрь. При этом компания может анонсировать модель GeForce RTX 4090, но с её фактическим приобретением до декабря могут быть проблемы. Но и слишком затягивать с выходом новинок тоже нельзя, чтобы не передать инициативу компании AMD с её новыми устройствами на базе архитектуры RDNA 3.

Источник: pcgamesn