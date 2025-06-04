Лицо Цири в новом трейлере The Witcher 4 является «прямой копией модели» из The Witcher 3, — CD Projekt Red

CD Projekt Red говорят, что внешность Цири в The Witcher 4 — это прямая копия модели из The Witcher 3.

Уточнение появилось после того, как немало игроков раскритиковали внешность Цири в первом трейлере, выпущенном в декабре 2024 года на The Game Awards 2024. После этого фанаты начали изучать ее модель «под микроскопом» и сравнивать новые рендеры с тем, как она выглядела в The Witcher 3. В целом главную героиню хейтили за заметные визуальные отличия. Но в CDPR уверяют: изменения минимальны и не касаются самой модели.

Комментарий появился после новой презентации The Witcher 4 на Epic Games State of Unreal, где CDPR показали и технодемо, и кинематографический трейлер. Один из представителей студии подтвердил для Kotaku, что лицо Цири действительно было перенесено из «тройки» — с адаптацией под современные технологии.

«Это та же модель персонажа, что была использована в трейлере [2024]. Лицо Цири является прямой копией модели из The Witcher 3, адаптированной для работы с новейшей технологией MetaHuman. Было внесено два тонких изменения для улучшения качества анимации: немного приподнятые брови и более расслабленная область глаз — последняя присутствовала в трейлере, но впоследствии ее удалили», — говорит представитель CDPR.

В новом видео, помимо сцены с Цири, также показали большой город с NPC, открытый мир, монстров вроде мантикоры, а также цирковую арену с толпой. Поскольку CDPR показали кадры с технодемо на базовой PS5 — вероятно, The Witcher 4 таки не станет эксклюзивом PS6, как предполагали некоторые. О дате релиза или других сюжетных деталях во время конференции речь не шла. Известно, что The Witcher 4 еще в прошлом году перешла в фазу полноценного производства.

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Источник: Kotaku