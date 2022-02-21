Гендиректор криптобиржи Huobi Global: следующий цикл роста Bitcoin не стоит ждать раньше конца 2024 года

В интервью CNBC гендиректор криптобиржи Huobi Global Ду Цзюнь сказал, что роста биткоина не стоит ждать до конца 2024 или начала 2025 года.

Устойчивый рост биткоина, называемый «бычьим рынком», определяется халвингом. Этот процесс происходит в сети каждые четыре года, вдвое уменьшая вознаграждение, заработанное майнерами.

В последний раз процесс халвинга происходил в мае 2020 года, и через год биткоин достиг пика в $69 тыс. В 2016 году произошел еще один халвинг, и биткоин снова достиг исторического максимума. Основываясь на этих предыдущих индикаторах, биткоин может выйти на очередной бычий рынок в 2024 году после очередного халвинга.

Ду Цзюнь добавил, что есть и другие факторы, которые также могут определять бычий рынок.

«Точно предсказать действительно сложно, потому что есть много других факторов, которые также могут повлиять на рынок, например, геополитические проблемы, включая войну или недавний Covid».

В своих предыдущих показателях биткоин всегда падал после достижения максимума. В настоящее время цена BTC снизилась почти на 40% от показателей ноября. Ведущая криптовалюта сильно упала в январе из-за обвала финансовых рынков.

По словам Ду Цзюня, «если этот цикл продолжится, мы сейчас находимся на ранних стадиях медвежьего рынка». Это момент, когда стоимость актива постоянно снижается.

Недавние результаты в секторе криптовалют вызвали у трейдеров беспокойство по поводу приближения криптозимы. Криптозима — это продолжительный период «медвежьего рынка». В этот период рыночная волатильность высока, и существенных прибылей не происходит.