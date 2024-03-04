Гендир Nvidia считает, что искусственный интеллект сможет проходить человеческие тесты через 5 лет

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный общий интеллект может появиться уже через пять лет. Он сможет проходить человеческие тесты.

Хуанг, возглавляющий ведущего мирового производителя микросхем искусственного интеллекта, используемых для создания таких систем, как ChatGPT от OpenAI, отвечал на вопрос на экономическом форуме в Стэнфордском университете о том, сколько времени понадобится для достижения одной из давних целей Кремниевой долины — создания компьютеров, способных мыслить, как люди, сообщает Reuters.

По словам Хуанга, ответ в значительной степени зависит от того, как определена цель. Если она заключается в способности проходить человеческие тесты, то, по словам Хуана, искусственный общий интеллект (AGI) появится уже вскоре.

Если я дам ИИ… каждый тест, который вы можете себе представить, вы составите этот список тестов и поставите его перед индустрией компьютерных наук, и я предполагаю, что через пять лет мы будем хорошо справляться с каждым из них.

Сейчас ИИ может сдавать такие тесты, как адвокатские экзамены, но все еще имеет проблемы со специализированными медиальными тестами, такими как гастроэнтерология. Но Хуанг говорит, что через пять лет он также сможет сдать любой из них.

Но по другим определениям, говорит Хуанг, до AGI еще далеко, ведь ученые до сих пор не могут прийти к согласию относительно того, как описать работу человеческого разума.

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