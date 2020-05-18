General Motors «убил» свои электрические велосипеды ARIV Meld и Merge из-за коронавируса

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Зимой прошлого года американский автопроизводитель General Motors официально представил пару электровелосипедов ARIV Meld и Merge и начал собирать предзаказы на них, собираясь вывести эти средства передвижения на европейский рынок. Однако из-за проблем, вызванных коронавирусом, компания не решилась выходить в новый для себя сегмент и официально заявила о закрытии данного проекта.

Отметим, что говорить о снижении спроса на продукцию подобного рода не приходится. Наоборот, во многих европейских городах наблюдается рост использования обычных и электрических велосипедов, а в отдельных случаях городские власти даже организовывают временные велосипедные дорожки на месте полос для обычного транспорта. Поэтому скорее всего General Motors решил сэкономить средства на непрофильном для себя (но потенциально финансово успешном) проекте, чтобы сгладить падение продаж автомобилей.

Представители компании отметили, что полученный опыт в сегменте «микромобильности» обязательно будет использован в других проектах GM, однако проект ARIV в текущем виде окончательно отменен из-за того, что бренду пришлось серьезно пересмотреть все статьи расходов бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что в линейку электровелосипедов GM ARIV входили два электровелосипеда — обычный Meld и складывающейся Merge. Электродвигатели мощностью 250 Вт способны разгонять велосипеды до 25 км/ч, предлагая четыре уровня помощи педалированию. Полный заряд встроенной батареи занимает 3,5 часа, запас хода доходит до 64 км. Контролировать скорость, заряд батарей, запас хода и другие параметры можно с помощью мобильного приложения, которое связывалось с датчиками велосипеда по Bluetooth.

Стоимость электровелосипедов в Европе составила €2,800 за обычную модель ARIV Meld и €3,400 за раскладную модель ARIV Merge. Достаточно высокий ценник также мог сказаться на решении закрыть проект, так как в текущих условиях потенциальные покупатели наверняка предпочтут более доступные модели.

Источник: Electrek