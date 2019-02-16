General Motors представил пару электровелосипедов ARIV Meld и Merge, их продажи стартуют в Европе по цене €2,8 тыс. и €3,4 тыс. соответственно

В ноябре прошлого года американский автопроизводитель General Motors объявил краудсорсинговую кампанию по выбору имени для своих будущих электровелосипедов. На этой неделе компания наконец назвала имя-победитель (ARĪV eBikes) и рассказала подробности о линейке электрических двухколесных средств передвижения.

Линейка с именем ARIV (от «arrive» — прибывать, добираться) состоит из двух электровелосипедов — компактной модели Meld и складывающейся Merge. Электровелосипеды ARIV сначала появятся в Германии, Бельгии и Нидерландах, так как в этих европейских странах потенциальные покупатели уже знакомы с продукцией данного сегмента и на них присутствует устойчивый спрос.

Жители этих стран уже могут оставлять предзаказы на электровелосипеды, при это в Бельгии и Нидерландах модель ARIV Meld оценили в €2.800, а модель ARIV Merge — в €3.400. В Германии стоимость этих двух моделей составит €2.750 и €3.350 соответственно. Поставки клиентам стартуют уже во втором квартале текущего года.

Велосипеды ARIV eBikes получат электродвигатели мощностью 250 Вт, способные разгонять средство передвижения до 25 км/ч, при этом предусмотрено четыре уровня помощи педалированию. Полный заряд встроенной батареи занимает 3,5 часа, после чего запас хода составит до 64 км/ч в среднестатистических условиях эксплуатации.

Велосипеды комплектуются передней и задней LED-светотехникой, все необходимые для работы кабеля и троссы проведены внутри рамы, чтобы не портить внешний вид и сделать эксплуатацию более комфортной. Модель ARIV Merge можно быстро сложить в компактное «транспортное» состояние, после чего его можно просто катить перед собой на своих же колесах. Разработка моделей проходила в R&D-центрах General Motors в Мичигане (США) и Онтарио (Канада).

Все необходимые параметры электровелосипедов ARIV Meld и Merge можно отслеживать в фирменном приложении ARĪV eBike app, которое связывается с датчиками велосипеда по Bluetooth. В частности, в приложении можно отследить скорость, пройденную дистанцию, текущий уровень заряда батареи, запас хода, уровень помощи педалированию электродвигателем и т.д. Все велосипеды комплектуются специальной док-станцией Quad Lock, которая позволяет надежно закрепить смартфон на раме, где его также можно подзарядить на ходу с помощью встроенного USB-порта.

В будущем разработчики обещают добавить еще несколько интересных функций, включая режим «Bike to Work» при котором специальный алгоритм будет отслеживать состояние велосипедиста и включать такой уровень поддержки вращения педалей, чтобы он не вспотел на всем заданном маршруте (в этом случае ему не придется искать душ в офисе).

Источник: General Motors