Генератор изображений Nano Banana 2 получил поддержку 4K, 5 персонажей и интеграцию с поиском

Google представила новую модель ИИ для создания изображений — Nano Banana 2, которая работает на базе Gemini 3.1 Flash Image. Компания взяла возможности Nano Banana Pro — высокое качество, глубокое «понимание» мира и точное выполнение сложных запросов — и добавила к ним заметно большую скорость. В результате пользователь получает быстрое редактирование, мгновенное создание вариантов одного и того же изображения и больше контроля над финальным результатом.





Теперь функции, которые ранее были доступны только в версии Pro, открыли для более широкой аудитории. Nano Banana 2 использует знания Gemini о реальном мире и подтягивает актуальную информацию и изображения из веб-поиска. Это позволяет точнее воспроизводить объекты, создавать инфографику, превращать заметки в диаграммы и делать визуализацию данных.

Модель также корректно генерирует текст прямо внутри изображения. Это может быть полезным для создания маркетинговых материалов, баннеров или поздравительных открыток. Кроме того, можно переводить и локализовать текст непосредственно в картинке.





Nano Banana 2 сохраняет сходство до пяти персонажей и до 14 объектов в одном проекте, это полезно для раскадровок или визуальных историй. Она точнее придерживается сложных инструкций и поддерживает разрешение от 512 пикселей до 4K. Google обещает более яркое освещение, более насыщенные текстуры и более четкие детали по сравнению с предыдущей версией.

Nano Banana Pro уже создавала настолько реалистичные изображения, что их было сложно отличить от настоящих. Спрос даже заставил Google ограничивать доступ. Теперь Nano Banana 2 заменит Pro в приложении Gemini, но подписчики Google AI Pro и Ultra смогут и в дальнейшем использовать Pro для специализированных задач.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Новая модель стала стандартной для AI Mode в Поиске, Google Lens и студии Flow. Она также доступна в 141 стране и поддерживает восемь новых языков.

Отдельно Google усиливает проверку контента. Компания использует технологию SynthID вместе со стандартами C2PA, чтобы маркировать ИИ-контент и подтверждать его происхождение. С ноября функцию проверки SynthID в Gemini использовали более 20 миллионов раз.

Источник: Google