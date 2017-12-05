GfK Украина: В «Черную пятницу» рост продаж в украинских магазинах электроники и бытовой техники составил 80% по сравнению с предыдущей неделей

Компания GfK Украина опубликовала данные по продажам бытовой техники и электроники в неделю, которая пришлась на “Черную пятницу”. По данным панели Point of Sales Tracking, рост продаж составил 80% по сравнению с предыдущей неделей при том, что в прошлом году аналогичный период показал рост в 30%. Общее количество проданных единиц товара в период 20-26 ноября выросло на 58% по сравнению с предыдущей неделей, хотя в 2016 году в период распродаж «Черной пятницы» было продано на 24% единиц товара больше, чем на предыдущей неделе.

На рынке смартфонов продажи «Черной пятницы» выросли на 50% по сравнению с предыдущей неделей. В индивидуальных предложениях розничных торговцев и маркетинговых активностях на рынке анонсировались значительные скидки. По данным исследования Point of Sales Tracking, в среднем цена смартфонов уменьшилась на 5%. Самое большое реальное изменение средней цены по рынку на одну из моделей смартфонов составило 17% по сравнению с ценой предыдущей недели.

На рынке ноутбуков продажи в неделю «Черной пятницы» выросли на 60% по сравнению с предыдущей неделей (в прошлом голу – 20%). В этот период на самую популярную модель ноутбука цена уменьшилась в среднем на 10%. Продажи планшетов увеличились на 67% по сравнению с прошлой неделей (в прошлом году – 13%). На самую популярную модель планшета цена уменьшилась в среднем по рынку на 6%, а маркетинговые активности отдельных продавцов спровоцировали двойной рост продаж этой модели.

Продажи на рынке телевизоров выросли на 171% по сравнению с неделей до «Черной пятницы», показав в три раза больше роста, чем в тот же период прошлого года. Самые популярные модели телевизоров стоили в неделю «Черной пятницы» в среднем почти на 25% дешевле. При этом специалисты компании GfK считают, что высокие показатели продаж в период скидок, приуроченных к «Черной пятнице» является результатом не только реального снижения цен на товары в этот период, а и повышенной маркетинговой активности производителей и продавцов именно в этот период.

Отметим, что в силу в силу специфики исследования Point of Sales Tracking опубликованные данные говорят в основном о результатах работы традиционных розничных магазинов, тогда как анализ «Киберпонедельника» и «Черной пятницы» в интернете специалисты GfK Украина обещают представить на следующей неделе. Данная недельная панель включает крупнейших розничных продавцов рынка бытовой техники и электроники, совокупный оборот которых составляет 2/3 рынка техники Украины.

Источник: GfK Украина