GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя [инфографика]

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Компания GfK опубликовала данные о портрете типичного онлайн-покупателя в Украине и особенностях онлайн-платежей в нашей стране. По данным компании, в 2018 году интернетом пользовались 66% населения Украины (61% в 2017), из них больше трети (34%) совершают онлайн-покупки.

Согласно данным исследования онлайн-торговли Украины, чаще всего потребители покупают в онлайне обувь и одежду, реже — пищевые продукты. Интересно, что для категории пищевых продуктов 13% респондентов отмечают, что хотели бы покупать эту категорию, но не имеют такой возможности. Скорее всего причиной является недостаточное удобство процесса заказа и доставки товаров этой категории, а также недостаточное количество площадок для таких покупок.

Исследование онлайн-торговли Украины также свидетельствует, что для онлайн-покупок украинцы чаще всего используют ноутбуки (50%), стационарные компьютеры и смартфоны (49% и 44% соответственно). Наименее популярны для интернет-покупок планшеты (11%). Приоритетным способом оплаты является оплата картой на сайте (36%), наличный расчет выбирают 23% покупателей.

При этом 14% перечисляют оплату на карточку продавца сразу, тогда как еще 14% предпочитают наложенный платеж. Среди основных барьеров к оплате картой на сайте покупатели называют нежелание платить заранее (44%), отсутствие такого способа оплаты на сайте (26%), опасность оплат в интернете (10%), высокую стоимость (9%) и неумение делать онлайн оплату (1%).

Согласно исследованию финансового поведения городского населения, среди недостатков платежных карточек респонденты называют:

Недоверие к банкам или технологиям (56%): угроза мошенничества, проблемы с проведением платежей и их возвратом, риск использовать кредитный лимит, угроза потери или поломки карточки, необходимость вводить пин-код в присутствии других.

Проблемы инфраструктуры (55%): отсутствие терминалов, неумение сотрудников торговых точек проводить оплату карточкой.

Рациональные основания (32%): платить карточкой дороже из-за возможной комиссии; трудно контролировать траты (16%), не всегда на счету есть нужная сумма.

Вопрос привычки (19%): привычка платить наличными; карточкой дольше оплачивать; неудобно; легко забыть пин-код.

Напомним, что по данным GfK Ukraine, с 2011 по 2017 год расходы украинцев на мобильную технику выросли в гривне (с 14 до 30 млрд грн) и упали в долларах (с $1,6 млрд до $1,2 млрд), при этом самой техники стали покупать меньше

Источник: GfK Ukraine