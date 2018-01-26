GfK: За последний год средняя стоимость смартфона выросла на 10% до отметки $360, а всего за 2017 год было продано 1,46 млрд смартфонов

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Аналитики из компании GfK сообщили, что по данным на конец 2017 года средняя стоимость типичного смартфона выросла до отметки $363, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Количество проданных в четвертом квартале прошлого года выросло всего на 1%, при этом выручка на мировых рынках увеличилась на целых 11%.

Smartphone sales

4Q 2016 vs. 4Q 2017 Units sold (in million) Sales value (in billion USD) 4Q16 4Q17 Y/Y %

change 4Q16 4Q17 Y/Y %

change Western Europe 38.3 37.0 -3% 16.1 18.8 17% Central and Eastern Europe 22.6 25.2 7% 5.4 6.9 28% North America 58.7 62.0 6% 27.4 28.5 4% Latin America 33.1 35.0 6% 10.0 11.2 12% Middle East & Africa 42.6 46.2 8% 10.6 10.9 3% China 118.4 114.7 -3% 36.6 43.0 17% Developed Asia 20.3 18.5 -9% 13.9 13.2 -5% Emerging Asia 58.9 58.6 -1% 10.1 11.5 14% GLOBAL 393.9 397.2 1% 130.1 144.0 11%

Наибольший прирост продемонстрировали рынки Центральной и Восточной Европы, где продали на 7% больше смартфонов и выручили за них на 28% больше средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Западной Европе и Китае продажи в экземплярах упали на 3%, однако при этом выручка все равно выросла на 17%.

В компании GfK отметили, что основной причиной роста продаж стало появления смартфонов нового поколения, выполненных в “безрамочном” дизайне и оснащенных вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.

Если анализировать данные за весь 2017 год, то окажется, что мировые продажи смартфонов выросли на 3% и составили 1,46 млрд экземпляров. При этом выручка выросла на 9%, что и выразилось в увеличении средней стоимости проданного смартфона.

Smartphone sales

2016 vs. 2017 Units sold (in million) Sales value (in billion USD) 2016 2017 Y/Y %

change 2016 2017 Y/Y %

change Western Europe 131.0 125.6 -4% 53.5 56.0 5% Central and Eastern Europe 78.0 85.2 9% 16.8 21.2 26% North America 198.2 201.3 2% 82.9 84.0 1% Latin America 105.9 115.8 9% 30.9 36.8 19% Middle East & Africa 168.9 176.5 4% 42.1 41.5 -1% China 448.5 454.4 1% 133.1 152.3 14% Developed Asia 72.9 68.5 -6% 46.1 44.2 -4% Emerging Asia 214.5 232.7 8% 34.5 42.7 24% GLOBAL 1,417.9 1,460.0 3% 439.9 478.7 9%

Наиболее активные рынки по темпам роста продаж – Центральная и Восточная Европа (+9%), а также Латинская Америка (+9%) и развивающиеся страны Азии (+8%). В деньгах наибольший прирост получила та же Центральная и Восточная Европа (+26%), Латинская Америка (+19%) и Китай (+14%). Если же говорить об объемах продаж, то в однозначных лидерах Китай с показателем 454 млн смартфонов, то есть практически треть от мирового рынка.

Аналитики из GfK отмечают, что развитые рынки практически достигли точки насыщения, так что производителям придется сосредоточиться на удержании потребителей за счет более продвинутых технологий и большего разнообразия моделей.

Источник: GfK