GfK: За последний год средняя стоимость смартфона выросла на 10% до отметки $360, а всего за 2017 год было продано 1,46 млрд смартфонов
Аналитики из компании GfK сообщили, что по данным на конец 2017 года средняя стоимость типичного смартфона выросла до отметки $363, что на 10% выше, чем в прошлом году.
Количество проданных в четвертом квартале прошлого года выросло всего на 1%, при этом выручка на мировых рынках увеличилась на целых 11%.
|Smartphone sales
4Q 2016 vs. 4Q 2017
|Units sold (in million)
|Sales value (in billion USD)
|4Q16
|4Q17
|Y/Y %
change
|4Q16
|4Q17
|Y/Y %
change
|Western Europe
|38.3
|37.0
|-3%
|16.1
|18.8
|17%
|Central and Eastern Europe
|22.6
|25.2
|7%
|5.4
|6.9
|28%
|North America
|58.7
|62.0
|6%
|27.4
|28.5
|4%
|Latin America
|33.1
|35.0
|6%
|10.0
|11.2
|12%
|Middle East & Africa
|42.6
|46.2
|8%
|10.6
|10.9
|3%
|China
|118.4
|114.7
|-3%
|36.6
|43.0
|17%
|Developed Asia
|20.3
|18.5
|-9%
|13.9
|13.2
|-5%
|Emerging Asia
|58.9
|58.6
|-1%
|10.1
|11.5
|14%
|GLOBAL
|393.9
|397.2
|1%
|130.1
|144.0
|11%
Наибольший прирост продемонстрировали рынки Центральной и Восточной Европы, где продали на 7% больше смартфонов и выручили за них на 28% больше средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Западной Европе и Китае продажи в экземплярах упали на 3%, однако при этом выручка все равно выросла на 17%.
В компании GfK отметили, что основной причиной роста продаж стало появления смартфонов нового поколения, выполненных в “безрамочном” дизайне и оснащенных вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.
Если анализировать данные за весь 2017 год, то окажется, что мировые продажи смартфонов выросли на 3% и составили 1,46 млрд экземпляров. При этом выручка выросла на 9%, что и выразилось в увеличении средней стоимости проданного смартфона.
|Smartphone sales
2016 vs. 2017
|Units sold (in million)
|Sales value (in billion USD)
|2016
|2017
|Y/Y %
change
|2016
|2017
|Y/Y %
change
|Western Europe
|131.0
|125.6
|-4%
|53.5
|56.0
|5%
|Central and Eastern Europe
|78.0
|85.2
|9%
|16.8
|21.2
|26%
|North America
|198.2
|201.3
|2%
|82.9
|84.0
|1%
|Latin America
|105.9
|115.8
|9%
|30.9
|36.8
|19%
|Middle East & Africa
|168.9
|176.5
|4%
|42.1
|41.5
|-1%
|China
|448.5
|454.4
|1%
|133.1
|152.3
|14%
|Developed Asia
|72.9
|68.5
|-6%
|46.1
|44.2
|-4%
|Emerging Asia
|214.5
|232.7
|8%
|34.5
|42.7
|24%
|GLOBAL
|1,417.9
|1,460.0
|3%
|439.9
|478.7
|9%
Наиболее активные рынки по темпам роста продаж – Центральная и Восточная Европа (+9%), а также Латинская Америка (+9%) и развивающиеся страны Азии (+8%). В деньгах наибольший прирост получила та же Центральная и Восточная Европа (+26%), Латинская Америка (+19%) и Китай (+14%). Если же говорить об объемах продаж, то в однозначных лидерах Китай с показателем 454 млн смартфонов, то есть практически треть от мирового рынка.
Аналитики из GfK отмечают, что развитые рынки практически достигли точки насыщения, так что производителям придется сосредоточиться на удержании потребителей за счет более продвинутых технологий и большего разнообразия моделей.
Источник: GfK